Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Maalomah, Ali al-Fatlawi, juru bicara resmi gerakan Ansar Allah al-Aufiya Irak yang terkait dengan kelompok-kelompok perlawanan Islam negara ini, menegaskan bahwa jaringan satelit Al-Arabiya, Al-Jazeera dan Al-Hadath menjalankan proyek yang terarah dan terencana terhadap kelompok-kelompok perlawanan dan senjata mereka.

Ia menambahkan bahwa jaringan Arab ini berupaya merusak citra para pemimpin perlawanan dan mereka yang menolak menyerah kepada elemen di balik layar jaringan ini. Garis berita dan politik jaringan ini dijalankan terhadap arus Syiah dengan tujuan sektarian dan menargetkan stabilitas internal.

Al-Fatlawi mengatakan: Mengapa jaringan ini tidak mengejar korupsi besar yang ada di antara beberapa tokoh Irak dan hanya berupaya merusak citra kekuatan perlawanan?