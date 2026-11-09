Perang dengan Iran dan ketidakpuasan terhadap Israel menyebabkan kekalahan Partai Republik

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip situs surat kabar lintas kawasan «Al-Quds Al-Arabi», Donald Trump dalam wawancara dengan program «60 Minutes» saluran CBS, sambil menganalisis alasan kekalahan Partai Republik dalam pemilihan Kongres, menegaskan bahwa perang terhadap Iran dan kenaikan harga bensin merupakan salah satu faktor utama ketidakpuasan rakyat.

Ia juga merujuk pada situasi rezim Israel dan mengatakan: «Sulit dipercaya, ada ketidakpuasan yang sangat kuat terhadap Israel di kalangan pemilih.»

Presiden Amerika dalam lanjutan wawancara ini, membela tindakan militernya selama masa kepresidenan, mengatakan bahwa ia menargetkan infrastruktur nuklir Iran menggunakan pembom «B-2».

Dengan klaim bahwa tindakan militer terhadap Iran secara historis merupakan keputusan yang benar, ia mengatakan: «Jika Iran pada masa kepresidenan saya memiliki senjata nuklir, saya akan jauh lebih dicela daripada sekarang.»

Trump juga, merujuk pada peran sekutu Amerika di kawasan, mengklaim bahwa tanpa dukungan Amerika Serikat, rezim Israel dan sekutu lainnya di kawasan tidak akan mampu bertahan, dan menambahkan: «Negara-negara yang telah kami dukung harus mengembalikan semua biaya yang dibebankan kepada Amerika selama perang.»

Di bagian lain wawancara ini, Trump dalam menanggapi kemungkinan berlanjutnya ketegangan, sambil menekankan pendekatannya yang keras, mengumumkan bahwa jika perlu, ia akan kembali melakukan serangan militer terhadap Iran.

Ia juga mengenai kebijakan imigrasinya, sambil mengakui kerasnya tindakan pengusiran migran, berjanji bahwa sebelum berakhirnya masa jabatannya, ia akan menempatkan pemberian amnesti luas dalam agenda.