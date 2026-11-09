Perwakilan Kuba di PBB: Kami siap membela diri terhadap Amerika

Menurut laporan kantor berita ABNA, Ernesto Supron Gusman, perwakilan tetap Kuba di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam wawancara dengan saluran Al-Mayadin mengumumkan bahwa negara ini sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan serangan Amerika.

Ia menambahkan: Kuba menginginkan dialog dengan Amerika atas dasar saling menghormati, tetapi pada saat yang sama, telah mempersiapkan diri untuk menghadapi semua skenario.

Pernyataan ini muncul dalam kondisi di mana Donald Trump, presiden Amerika, selama beberapa bulan terakhir telah melontarkan ancaman terhadap Kuba. Trump sebelumnya mengatakan bahwa Amerika mungkin akan campur tangan dalam bentuk tertentu di negara ini, dan pada suatu titik menggambarkan Kuba sebagai target berikutnya Washington.

Saluran berita CBS dalam laporan pada 26 September 2026 (4 Mehr 1405) mengumumkan bahwa militer Amerika sedang meninjau kemungkinan kebutuhan Komando Selatan negara ini akan pasukan pendukung, medis dan polisi militer. Menurut laporan saluran ini, pejabat Amerika mengaitkan perencanaan ini dengan serangan terhadap Kuba. Namun, dalam dokumen yang ditinjau CBS nama Kuba tidak disebutkan, dan tidak ada tanda-tanda dikeluarkannya perintah pengiriman pasukan.

Ketegangan antara Washington dan Havana dalam beberapa bulan terakhir meningkat menyusul intensifikasi sanksi Amerika dan pernyataan mengancam dari pejabat Amerika. Pejabat Kuba, sambil mengumumkan kesiapan untuk berdialog dengan Washington, menegaskan bahwa kedaulatan dan struktur politik negara ini tidak akan menjadi subjek negosiasi. Sebaliknya, pejabat Amerika berbicara tentang kelanjutan tekanan terhadap pemerintah Kuba dan peninjauan berbagai opsi.