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Araghchi: Sekarang giliran Gedung Putih untuk memilih

9 November 2026 - 11:46
Kode berita: 1888416
Source: ABNA
Araghchi: Sekarang giliran Gedung Putih untuk memilih

Menteri Luar Negeri negara kami mengatakan: Pemilih Amerika telah membuat pilihan mereka. Sekarang giliran Gedung Putih untuk memilih. "Tawaran dua hari" kami ada di atas meja.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, dengan mempublikasikan postingan di salah satu media sosial, menulis: Pemilih Amerika telah membuat pilihan mereka. Sekarang giliran Gedung Putih untuk memilih.

Ia menambahkan: "Tawaran dua hari" kami ada di atas meja: terimalah tuntutannya, termasuk mengakhiri perang di semua front, dan lihat hasilnya.

Menteri Luar Negeri negara kami mencatat: Atau pilihlah perang dan saksikan bagaimana pejuang kami yang waspada dan terlatih akan menumpahkan neraka api ke atas kepala kalian di medan pertempuran.

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