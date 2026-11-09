Araghchi: Sekarang giliran Gedung Putih untuk memilih

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, dengan mempublikasikan postingan di salah satu media sosial, menulis: Pemilih Amerika telah membuat pilihan mereka. Sekarang giliran Gedung Putih untuk memilih.

Ia menambahkan: "Tawaran dua hari" kami ada di atas meja: terimalah tuntutannya, termasuk mengakhiri perang di semua front, dan lihat hasilnya.

Menteri Luar Negeri negara kami mencatat: Atau pilihlah perang dan saksikan bagaimana pejuang kami yang waspada dan terlatih akan menumpahkan neraka api ke atas kepala kalian di medan pertempuran.