Motekefkerazad: Demokrat dan Republik tidak memiliki perbedaan dalam permusuhan terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Ruhollah Motekefkerazad pada hari Minggu dalam sebuah wawancara, merujuk pada sejarah perundingan Iran dan Amerika di bawah bayang-bayang ancaman militer, menyatakan: Washington di masa lalu berusaha memajukan perundingan dengan ancaman militer, tetapi sekarang dengan memaksakan perang, secara praktis telah membuat jalur perundingan menjadi tidak berarti. Dalam kondisi saat ini juga, tabu perang dengan Amerika telah pecah, dan tidak ada lagi ketakutan terhadap konfrontasi ini.

Anggota parlemen dari rakyat Tabriz, Azarshahr dan Osku di Dewan Permusyawaratan Islam, merujuk pada kekalahan Republik dalam pemilihan tengah masa Kongres Amerika, menyatakan: Presiden Amerika yang berbicara tentang kehancuran peradaban Iran, bahkan tidak mampu mempertahankan posisi partainya di Kongres dan Senat. Perlawanan rakyat Iran menyebabkan Trump juga mengalami kekalahan di bidang politik dalam negeri.

Ia, dengan menyatakan bahwa pendekatan kedua partai utama Amerika terhadap Iran bersifat bermusuhan, menambahkan: Demokrat dan Republik keduanya mencari kejatuhan sistem Republik Islam dan penghancuran peradaban Iran, dan perbedaan mereka hanya terbatas pada metode dan alat yang digunakan dalam jalur ini.

Anggota komisi energi Dewan Permusyawaratan Islam, merujuk pada sejarah konfrontasi Amerika dengan Iran sejak kudeta 28 Mordad 1332 hingga sekarang, mengatakan: Permusuhan Washington terhadap rakyat Iran dimulai dengan dukungan negara ini terhadap pemerintahan Pahlavi dan setelah kemenangan Revolusi Islam berlanjut dengan berbagai tindakan termasuk pemaksaan perang delapan tahun, perang dua belas hari dan perang Ramadhan serta penerapan sanksi ekonomi, termasuk sanksi CATSA dan sanksi ekonomi yang luas.

Motekefkerazad menegaskan: Jika pada masa kepresidenan Trump perang dipaksakan kepada Iran, pada masa Demokrat juga sanksi paling keras terhadap rakyat Iran telah diterapkan; oleh karena itu tidak boleh dibayangkan bahwa pendekatan Demokrat terhadap Iran lebih lunak atau lebih murah daripada Republik.

Ia, merujuk pada pengalaman perundingan Iran dengan pemerintah Demokrat Amerika, menyatakan: Kekalahan yang kita derita dari politik Amerika yang tampak lunak dan diplomatis, tidak lebih sedikit dari pukulan yang disebabkan oleh pendekatan militer dan terbuka negara ini. Persiapan serangan militer Amerika pada masa Trump juga telah disediakan dalam perjalanan perundingan dan kesepakatan Iran dengan presiden-presiden Demokrat negara ini.

Anggota presidium Dewan Permusyawaratan Islam pada akhirnya, mengkritik pandangan mereka yang menganggap perundingan dan kompromi dengan Demokrat Amerika mungkin dilakukan, mengatakan: Anggapan seperti itu salah, dan pernyataan dalam hal ini tidak boleh menggoyahkan kehendak rakyat Iran.