Sardar Shekarchi: Kekuatan mana pun yang berbaris melawan Iran pasti akan kalah

Menurut laporan kantor berita ABNA, Sardar Abolfazl Shekarchi dalam wawancara tentang perkembangan politik dan pemilu di Amerika mengatakan: Perkembangan politik dan pemilu di Amerika Serikat serta kekalahan berturut-turut pemerintahan Trump dan rekan separtainya di berbagai bidang, lebih merupakan cerminan dari realitas yang lebih besar dan tak terbantahkan — yaitu kekalahan di hadapan kehendak Iran yang perkasa — daripada akibat dari fluktuasi permukaan politik dalam negeri negara ini.

Ia menambahkan: Kekalahan doktrin agresi, teror dan tekanan maksimal serta strategi militer Washington yang tidak berguna di hadapan otoritas pencegahan, kehendak yang rapuh dan baja dari kepemimpinan, bangsa dan angkatan bersenjata Republik Islam Iran hari ini tidak tersembunyi bagi analis mana pun yang adil.

Juru bicara utama angkatan bersenjata melanjutkan: Kebijakan bermusuhan para pemimpin Amerika terhadap Iran, kegagalan berturut-turut di dunia dan khususnya di kawasan Asia Barat, runtuhnya keagungan semu armada dan peralatan militer Amerika yang agresif dan jalan buntu ancaman negara itu telah mengguncang fondasi kekuatan kosong Gedung Putih.

Ia mengingatkan: Trump dan rekan-rekannya yang tidak bijaksana, radikal dan teroris telah memasuki medan untuk menghancurkan Iran yang bangga dan beradab, tetapi dalam pembalikan terbalik, mereka sendiri menjadi korban kelelahan strategis, krisis internal yang mendalam dan kekalahan yang dipaksakan oleh angkatan bersenjata Iran yang mulia dan Poros Perlawanan.

Sardar Shekarchi mengatakan: Kekalahan strategis ini adalah dokumen hidup bagi kebenaran bahwa persamaan kekuatan dunia tidak pernah berpihak pada para penguasa.