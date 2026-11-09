Ledakan kapal tanker ketiga di Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita ABNA, bagian hubungan masyarakat Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan: Sejak jam-jam awal pagi ini hingga sekarang, tiga kapal tanker pelanggar di jalur tidak sah Selat Hormuz mengalami ledakan dan kebakaran hebat, dan asap dari kebakaran kapal-kapal tanker ini menyelimuti langit Selat Hormuz.

Kapal-kapal tanker ini terbakar karena mematikan sistem navigasi dan identifikasi mereka serta kejahatan tentara penyelundup dan agresor Amerika.

Angkatan Laut Garda Revolusi mengumumkan: Peraturan Iran di Selat Hormuz telah berkali-kali diumumkan kepada semua kapal, dan ketidakpatuhan kapal-kapal terhadap peraturan ini serta kerja sama dengan tentara penyelundup Amerika untuk melewati jalur tidak sah Selat Hormuz tidak akan memiliki takdir selain ini.