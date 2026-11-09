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Ledakan kapal tanker ketiga di Selat Hormuz

9 November 2026 - 11:44
Kode berita: 1888413
Source: ABNA
Ledakan kapal tanker ketiga di Selat Hormuz

Angkatan Laut Garda Revolusi mengumumkan: Sejak jam-jam awal pagi ini hingga sekarang, tiga kapal tanker pelanggar di jalur tidak sah Selat Hormuz mengalami ledakan dan kebakaran hebat.

Menurut laporan kantor berita ABNA, bagian hubungan masyarakat Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan: Sejak jam-jam awal pagi ini hingga sekarang, tiga kapal tanker pelanggar di jalur tidak sah Selat Hormuz mengalami ledakan dan kebakaran hebat, dan asap dari kebakaran kapal-kapal tanker ini menyelimuti langit Selat Hormuz.

Kapal-kapal tanker ini terbakar karena mematikan sistem navigasi dan identifikasi mereka serta kejahatan tentara penyelundup dan agresor Amerika.

Angkatan Laut Garda Revolusi mengumumkan: Peraturan Iran di Selat Hormuz telah berkali-kali diumumkan kepada semua kapal, dan ketidakpatuhan kapal-kapal terhadap peraturan ini serta kerja sama dengan tentara penyelundup Amerika untuk melewati jalur tidak sah Selat Hormuz tidak akan memiliki takdir selain ini.

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