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Araghchi: Rakyat di kawasan kami dan orang Amerika sudah muak dengan rezim Zionis

9 November 2026 - 11:43
Kode berita: 1888412
Source: ABNA
Araghchi: Rakyat di kawasan kami dan orang Amerika sudah muak dengan rezim Zionis

Menteri Luar Negeri, menanggapi pernyataan terbaru Trump tentang pandangan opini publik Amerika terhadap rezim Israel, mengatakan: Rakyat di kawasan kami, seperti halnya warga Amerika, sudah muak dengan tipu daya Israel.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi menulis di akunnya di salah satu media sosial: Presiden Amerika telah memahami dengan jelas bahwa mayoritas besar rakyat Amerika sangat membenci Israel.

Menteri Luar Negeri negara kami menambahkan: Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dia tampaknya belum memahami penyebab masalah ini.

Araghchi mengatakan: Jelas bahwa orang Amerika sudah muak dengan Israel yang menipu pemerintah Amerika dan mendorong mereka ke perang tanpa akhir. Kesabaran mereka sudah habis. Kesabaran kawasan kami juga sama.

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