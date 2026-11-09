Araghchi: Rakyat di kawasan kami dan orang Amerika sudah muak dengan rezim Zionis

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi menulis di akunnya di salah satu media sosial: Presiden Amerika telah memahami dengan jelas bahwa mayoritas besar rakyat Amerika sangat membenci Israel.

Menteri Luar Negeri negara kami menambahkan: Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dia tampaknya belum memahami penyebab masalah ini.

Araghchi mengatakan: Jelas bahwa orang Amerika sudah muak dengan Israel yang menipu pemerintah Amerika dan mendorong mereka ke perang tanpa akhir. Kesabaran mereka sudah habis. Kesabaran kawasan kami juga sama.