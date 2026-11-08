Demonstrasi Zionis menentang Netanyahu di Tel Aviv

Menurut laporan agensi Abna yang mengutip Al-Manar, ratusan Zionis di Tel Aviv dengan menggelar demonstrasi besar-besaran meminta para pemimpin arus oposisi di rezim Zionis untuk membentuk kabinet koalisi dengan kehadiran partai-partai Arab. Arus oposisi yang dikenal sebagai «Blok Perubahan» memperoleh 67 kursi dan partai-partai Arab 19 kursi dalam pemilihan parlemen rezim.

Zionis yang berpartisipasi dalam demonstrasi ini menyatakan bahwa pembentukan kabinet oposisi dan partai-partai Arab adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri kekuasaan Netanyahu dan memulai fase politik baru di rezim Zionis.

Mereka menegaskan bahwa koalisi Netanyahu telah gagal dalam pemilihan rezim dan kehilangan mayoritas.

Media rezim Zionis tadi malam melaporkan bahwa Isaac Herzog, kepala rezim, secara resmi menugaskan Gideon Saar, kepala partai Yesh Atid, untuk membentuk kabinet.

Saar akan memiliki waktu 28 hari untuk membentuk kabinetnya, yang dapat diperpanjang 14 hari lagi (total 42 hari).