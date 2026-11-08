Penekanan calon presiden Prancis pada dukungan terhadap Palestina

Menurut laporan agensi Abna yang mengutip Anadolu, «Jean-Luc Mélenchon» pemimpin partai kiri «La France insoumise» (Prancis yang Tak Tunduk) dan calon pemilihan presiden 2027 negara ini, dalam pertemuan pemilihannya di wilayah Bourget di utara Paris, menjelaskan posisi dan programnya mengenai perkembangan di Asia Barat.

Mélenchon dengan menekankan dukungan terhadap rakyat Palestina mengatakan: «Kami akan membantu secara langsung dalam upaya melawan genosida di Gaza dan dalam menghadapi aneksasi bertahap Tepi Barat kepada rakyat Palestina.»

Ia menambahkan: «Kapal-kapal Prancis, jika perlu, akan mengawal armada yang menuju Gaza yang dimobilisasi untuk membela hak-hak bangsa Palestina.»

Politisi Prancis ini juga mengumumkan penentangannya terhadap pendudukan bertahap Tepi Barat, Lebanon selatan dan Dataran Tinggi Golan oleh rezim pendudukan dan mengatakan Paris tidak akan menerima tindakan tersebut.

Mélenchon dalam bagian lain pernyataannya menekankan perlunya mengambil langkah-langkah praktis untuk mendukung komunitas Kristen di Palestina dan Lebanon dan mengatakan komunitas ini berada di bawah tekanan blokade dan pelecehan.

Jean-Luc Mélenchon, pemimpin partai «La France insoumise», adalah salah satu tokoh utama arus kiri Prancis yang sebelumnya juga berpartisipasi dalam pemilihan presiden negara ini. Ia menempati posisi ketiga dalam pemilihan 2022 dengan meraih sekitar 22 persen suara.

Mélenchon dalam program pemilihannya 2027 telah mengumumkan kebijakan luar negeri yang independen dari Amerika Serikat dan NATO, dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina, penentangan terhadap pemukiman dan aneksasi tanah Palestina serta pemberian sanksi terhadap kabinet Benjamin Netanyahu sebagai poros utama kebijakan luar negerinya.