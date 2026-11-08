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Yaman: Kejahatan perang Arab Saudi tidak akan mematahkan perlawanan rakyat

8 November 2026 - 11:41
Kode berita: 1887978
Source: ABNA
Yaman: Kejahatan perang Arab Saudi tidak akan mematahkan perlawanan rakyat

Anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman menegaskan keteguhan rakyat negara ini meskipun ada kejahatan perang musuh Saudi.

Menurut laporan agensi Abna yang mengutip Al-Mayadeen, Mohammed Ali al-Houthi, anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman, menegaskan: Agresi musuh Saudi terhadap warga sipil dan kawasan pemukiman di Yaman adalah kejahatan perang.

Ia menambahkan: Kejahatan ini tidak akan pernah menyebabkan menyerahnya bangsa Yaman yang bermartabat, tetapi akan memperkuat kekuatan, martabat dan keteguhan mereka.

Tadi malam, Menteri Kesehatan Yaman mengumumkan: Jumlah syahid dalam serangan udara Arab Saudi terhadap rumah-rumah warga di desa «Al-Shariya» di distrik Bani Hushaysh provinsi Sanaa, menurut statistik awal telah mencapai 32 orang, dan 38 orang lainnya terluka.

Ia menambahkan bahwa operasi mengeluarkan jenazah para syuhada dari reruntuhan rumah-rumah yang menjadi target serangan jet tempur Saudi masih berlangsung.

Menteri Kesehatan Yaman juga mengatakan bahwa jet tempur Arab Saudi selama upaya para penyelamat dan pasukan penyelamat untuk mengeluarkan korban luka dari lokasi serangan ini, juga menargetkan mereka.

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