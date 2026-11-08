Klaim terbaru yang tidak berdasar dari entitas teroris CENTCOM tentang blokade laut Iran

Menurut laporan agensi Abna, Komando Pusat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (CENTCOM) mengklaim bahwa operasi blokade laut terhadap Iran masih berlanjut.

Komando ini mengklaim bahwa sejak dimulainya kembali blokade laut terhadap Iran, mereka telah mengubah rute 147 kapal dagang dan melumpuhkan lima kapal.

Lembaga militer ini mengumumkan: Pasukan Amerika pada hari Sabtu menghentikan satu kapal dagang di Teluk Oman.

CENTCOM mengklaim telah melumpuhkan kapal dagang ini setelah kapal tersebut mengabaikan peringatan mereka.

Di akhir pernyataannya, komando ini merekomendasikan kepada para pelaut yang berlayar di dekat pantai Iran atau perairan sekitarnya untuk memperhatikan peringatan komando ini dan mematuhinya.