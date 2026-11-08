Terjadi setelah kekalahan elektoral; tindakan Trump terhadap Demokrat

Menurut laporan agensi Abna yang mengutip Reuters, Donald Trump, presiden Amerika Serikat, meminta Kementerian Kehakiman negara ini untuk melakukan penyelidikan terhadap Demokrat atas tuduhan mengancam berbagai orang. Ia dengan mempublikasikan pesan di media sosial mengklaim bahwa tindakan Demokrat sama dengan melakukan kejahatan, namun pada saat yang sama tidak memberikan bukti apa pun untuk membuktikan klaimnya.

Kandidat Demokrat dalam pemilihan tengah periode mengalahkan rival Republik mereka yang merupakan pendukung Trump dan akan mengambil kendali Kongres mulai Januari. Para pemimpin partai ini berjanji akan meninjau tindakan pemerintahan Trump melalui penyelenggaraan sidang dengar pendapat dan melakukan penyelidikan.

Trump dalam pesannya menuduh Demokrat telah mengirim pesan ancaman kepada banyak orang yang semuanya tidak bersalah!

Dalam pesan Trump juga disebutkan Elissa Slotkin, senator Demokrat dari negara bagian Michigan. Slotkin bulan lalu dalam pidatonya di Universitas Chicago mengusulkan agar Kongres menyelidiki orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan Trump.