Wadayi: Memberikan konsesi kepada Amerika tidak akan mengakhiri permusuhan Washington terhadap Iran

Ali Wadayi dalam wawancara dengan koresponden Abna, menunjuk pada masalah bahwa sebagian masih berharap pada kemungkinan mengubah perilaku Amerika melalui pemberian konsesi, menyatakan: Untuk menganalisis perilaku Amerika harus membedakan antara kepentingan strategis negara ini dan keputusan sesaat dari berbagai pemerintah. Yang penting dalam kebijakan luar negeri Washington bukanlah semata-mata posisi seorang presiden atau arus politik, melainkan serangkaian kepentingan dan pertimbangan struktural yang berperan dalam pengambilan keputusan negara ini.

Ia menambahkan: Dalam kondisi seperti itu, tidak dapat dibayangkan bahwa dengan pemberian konsesi dari pihak Iran, pendekatan Amerika pasti akan berubah. Pengalaman hubungan kedua negara telah menunjukkan bahwa Washington dalam banyak kesempatan, bahkan setelah kesepakatan dan menerima konsesi, tidak menahan diri dari mengajukan tuntutan baru atau kembali ke kebijakan tekanannya.

Pemberian konsesi tidak serta-merta mengarah pada pengurangan tuntutan Amerika

Analis masalah internasional ini, menunjuk pada pengalaman kesepakatan nuklir, menegaskan: JCPOA adalah contoh jelas dari masalah ini. Iran dalam kerangka kesepakatan ini menerima pembatasan dan melaksanakan komitmen, tetapi Amerika dengan mudah keluar dari kesepakatan dan mengambil kebijakan tekanan maksimum. Pengalaman ini menunjukkan bahwa hanya dengan memberikan konsesi, seseorang tidak dapat menciptakan jaminan kepatuhan pihak lain atau perubahan perilakunya.

Wadayi melanjutkan: Masalah utama muncul ketika satu pihak berpikir bahwa dengan memberikan konsesi dapat mencegah pihak lain dari posisi bermusuhan, sementara pihak lain pada dasarnya mungkin menganggap konsesi tersebut bukan sebagai tanda penyelesaian perselisihan, melainkan sebagai kesempatan untuk mengajukan tuntutan lebih banyak.

Ia mencatat: Dalam hubungan internasional, pemberian konsesi bermakna ketika di hadapannya terdapat pencapaian yang konkret dan terjamin. Jika konsesi diberikan, tetapi pihak lain terus melanjutkan kebijakan ancaman, sanksi dan tekanan, proses seperti itu tidak hanya tidak membantu menyelesaikan perselisihan, tetapi juga dapat melemahkan posisi pihak yang memberikan konsesi.