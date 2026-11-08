Naderi: Setiap tindakan terhadap Iran akan menghadapi reaksi yang lebih keras

Ahmad Naderi dalam wawancara dengan koresponden Abna, sebagai reaksi terhadap tindakan Republik Islam Iran yang memasukkan angkatan laut dan angkatan udara Inggris ke dalam daftar organisasi teroris, menyatakan: Republik Islam Iran akan mengambil sikap tegas terhadap tindakan bermusuhan negara-negara, termasuk mendeklarasikan Korps Garda Revolusi Islam sebagai organisasi teroris, dan jika negara lain juga mengambil jalan ini, Iran akan bereaksi sesuai dengan tindakan tersebut.

Tindakan bermusuhan Inggris terhadap Iran memiliki sejarah panjang

Menunjuk pada tindakan pemerintah Inggris yang mendeklarasikan IRGC sebagai organisasi teroris, ia menyebut langkah ini memiliki sejarah dan merupakan kelanjutan dari kebijakan bermusuhan negara ini terhadap Republik Islam Iran, dan menambahkan: Sejak tahun 1401 (2022), beberapa negara anggota Uni Eropa, Inggris dan sejumlah negara lain, termasuk Kanada, memulai proses pengajuan masalah deklarasi IRGC sebagai organisasi teroris dan berusaha mengubah pendekatan ini menjadi wacana politik dan internasional.

Anggota Dewan Pimpinan Parlemen Islam melanjutkan: Selama satu tahun terakhir, terutama setelah perang 12 hari, tindakan dan posisi negara-negara ini terhadap IRGC meningkat, dan setelah perang 40 hari proses ini mencapai tahap di mana mereka menemukan keberanian lebih untuk menindaklanjuti dan mengoperasionalkan keputusan tersebut.

Naderi menegaskan: Parlemen Islam juga menegaskan posisi ini bahwa jika Korps Garda Revolusi Islam sebagai bagian dari angkatan bersenjata resmi Republik Islam Iran dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris, Republik Islam Iran juga akan memasukkan angkatan darat negara-negara yang bertindak ke dalam daftar organisasi teroris dan mengakui mereka sebagai kekuatan teroris.

Ia mencatat: Dalam kondisi seperti itu, kekuatan militer negara-negara ini di kawasan akan berada dalam jangkauan tembak Republik Islam Iran dan akan diakui sebagai target yang sah. Kami juga mempertahankan hak untuk melawan dan menembaki kekuatan militer Inggris, Amerika Serikat dan negara lain mana pun yang memasukkan IRGC ke dalam daftar organisasi teroris.