Al-Mashat: "Tanduk Setan" menargetkan rumah dan pasar seperti kaum Zionis

Menurut laporan kantor berita Abna, Mahdi Al-Mashat, ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman, mengatakan: kami berkomitmen di hadapan semua syuhada bangsa kami untuk membalas dendam kepada pembunuh anak-anak dan perempuan, "Tanduk Setan" (Arab Saudi).

Ia menambahkan: kami akan menghukum "Tanduk Setan" atas kejahatannya terhadap rakyat Yaman.

Ia mengatakan: "Tanduk Setan" menargetkan pasar dan rumah tinggal, sebagaimana yang dilakukan kaum Zionis.

Hal ini terjadi ketika juru bicara kesehatan Yaman mengumumkan: dalam kejahatan musuh Saudi terhadap kawasan permukiman di desa Al-Shariya di kota Bani Hushaysh di Sanaa, 25 orang syahid dan 30 orang lainnya terluka.