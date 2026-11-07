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Al-Mashat: "Tanduk Setan" menargetkan rumah dan pasar seperti kaum Zionis

7 November 2026 - 21:25
Kode berita: 1887720
Source: ABNA
Al-Mashat: "Tanduk Setan" menargetkan rumah dan pasar seperti kaum Zionis

Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman mengatakan: kami berkomitmen di hadapan semua syuhada bangsa kami untuk membalas dendam kepada pembunuh anak-anak dan perempuan, "Tanduk Setan" (Arab Saudi).

Menurut laporan kantor berita Abna, Mahdi Al-Mashat, ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman, mengatakan: kami berkomitmen di hadapan semua syuhada bangsa kami untuk membalas dendam kepada pembunuh anak-anak dan perempuan, "Tanduk Setan" (Arab Saudi).

Ia menambahkan: kami akan menghukum "Tanduk Setan" atas kejahatannya terhadap rakyat Yaman.

Ia mengatakan: "Tanduk Setan" menargetkan pasar dan rumah tinggal, sebagaimana yang dilakukan kaum Zionis.

Hal ini terjadi ketika juru bicara kesehatan Yaman mengumumkan: dalam kejahatan musuh Saudi terhadap kawasan permukiman di desa Al-Shariya di kota Bani Hushaysh di Sanaa, 25 orang syahid dan 30 orang lainnya terluka.

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