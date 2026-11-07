Menteri Luar Negeri Mesir: semua pihak di kawasan harus menahan diri

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip portal informasi Kementerian Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aty, menteri luar negeri Mesir, dalam panggilan telepon dengan Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, menteri luar negeri Arab Saudi, menyerukan semua pihak terkait di kawasan untuk menahan diri, mengutamakan bahasa dialog dan negosiasi serta menghindari segala tindakan yang memicu ketegangan.

Duta Besar Nader Zaki, juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Mesir, menjelaskan: percakapan ini berlangsung dalam kerangka konsultasi berkelanjutan antara dua negara bersaudara mengenai perkembangan terakhir di kawasan dan sebagai kelanjutan dari langkah-langkah intensif menteri luar negeri Mesir dengan rekan-rekan Arab dan mitra internasional untuk mendukung keamanan dan perdamaian serta mencegah memburuknya situasi.

Dalam konsultasi ini, menteri luar negeri kedua negara membahas langkah-langkah bersama terakhir dan upaya yang sedang berlangsung untuk mencegah eskalasi krisis.

Kedua pihak menekankan perlunya menahan diri semua pihak, memajukan jalur diplomasi dan merespons positif upaya para mediator untuk mencapai kesepahaman yang melindungi kawasan dari risiko dan konsekuensi konflik militer, karena berlanjutnya situasi ini melemahkan keamanan dan stabilitas kawasan dan mengembalikan krisis ke titik nol.

Di akhir percakapan ini, menteri luar negeri Mesir dan Arab Saudi menekankan kelanjutan upaya, koordinasi dan konsultasi dengan semua pihak terkait agar di samping memantapkan perdamaian dan prinsip-prinsip hukum internasional, diambil pendekatan politik dan serius untuk menyelesaikan krisis secara mendasar dan menahan konsekuensi negatifnya di tingkat regional dan internasional.