Menurut laporan kantor berita Abna, kantor berita Reuters dalam sebuah laporan menulis: J.D. Vance, wakil presiden Amerika Serikat, pada hari-hari terakhir kampanye pemilihan tengah periode mengubah strateginya dan alih-alih membela kinerja Donald Trump, lebih fokus pada tema-tema yang membentuk identitas politik independennya.

Tinjauan Reuters terhadap enam pidato Vance sejak pertemuan Partai Republik pada bulan September menunjukkan bahwa ia untuk menarik dukungan pemilih berargumen terutama berdasarkan program politiknya sendiri. Perubahan ini terjadi dalam kondisi di mana penurunan popularitas Trump merugikan posisi kandidat Partai Republik dalam pemilihan.

Menurut dua sumber yang mengetahui strategi pemilihan Vance, ia dan para penasihatnya menganggap tema seperti nasionalisme ekonomi, sikap menahan diri dalam kebijakan luar negeri dan keamanan publik sebagai berpengaruh secara politik dan percaya bahwa Vance dapat dengan bersandar pada bidang-bidang ini mengambil posisi yang lebih independen daripada Trump.

Meskipun Vance belum berkomentar tentang pencalonan dalam pemilihan presiden 2028 dan Trump juga belum mendukungnya atau kandidat lain, wakil presiden dianggap sebagai salah satu opsi utama yang mungkin dari Partai Republik untuk menggantikan Trump. Namun, untuk berhasil dalam kompetisi mendatang ia harus mempertahankan sebagian besar koalisi pemilihan Trump dan pada saat yang sama memisahkan dirinya dari konsekuensi politik kinerja presiden.