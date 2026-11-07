Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip kantor berita TASS, Boris Pistorius, menteri pertahanan Jerman, dalam wawancara dengan kelompok media "Funke" mengatakan bahwa Berlin tidak dapat lagi menyediakan sistem pertahanan udara "Patriot" kepada Ukraina, karena hal ini dapat menimbulkan celah kritis dalam sistem pertahanan Jerman sendiri.

Menteri Pertahanan Jerman mengumumkan: penyediaan peralatan, terutama sistem Patriot, telah menjadi sulit. Jerman sejauh ini telah menyerahkan beberapa sistem dan sejumlah besar rudal kendali ke Kiev. Saat ini, tidak ada kemungkinan bagi kami untuk melakukan lebih dari ini.

Boris Pistorius menambahkan: setiap peralatan yang sekarang kami serahkan tidak akan dapat diganti untuk sementara waktu, dan hal ini akan menimbulkan celah dalam [sistem pertahanan] kami yang tidak dapat kami biarkan terjadi.

Ia juga mencatat bahwa negara-negara lain "telah melakukan tindakan yang jauh lebih sedikit" dan menambahkan bahwa Jerman mengharapkan mitranya meningkatkan upaya mereka.

Pistorius mengatakan: kita harus melakukan pembicaraan yang sangat serius tentang hal ini pada pertemuan berikutnya kelompok kontak Ukraina pada pertengahan November.