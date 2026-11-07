Fuad Hussein: Washington meminta Irak menutup pos-pos lintas batasnya dengan Iran

Menurut laporan kantor berita Mehr, Fuad Hussein, Menteri Luar Negeri Irak, dalam wawancara dengan Al Jazeera mengatakan: situasi saat ini menunjukkan kemungkinan dimulainya kembali perang di kawasan.

Ia menambahkan: Irak menderita kerugian sebesar 60 miliar dolar akibat terhentinya ekspor minyaknya melalui Selat Hormuz. Ekspor minyak Irak melalui Selat Hormuz telah dilanjutkan kembali setelah kesepahaman dengan Washington dan Teheran. Washington secara resmi meminta Irak untuk menutup semua pos lintas batasnya dengan Iran, kecuali dua pos.

Ia mengklaim: kami telah mengatakan kepada Iran bahwa kami menyambut baik persahabatan dan persekutuan dengan negara ini tetapi tidak menerima intervensinya dalam urusan internal kami.

Ia menambahkan: kami memiliki informasi tentang penggunaan wilayah Irak oleh pihak asing untuk menyerang negara-negara tetangga.

Menteri Luar Negeri Irak tentang hubungan Baghdad dengan Riyadh juga mengatakan: kami berusaha menyelesaikan perbedaan kami dengan Arab Saudi melalui dialog terbuka.