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Mohsen Rezaei: jika Anda memulai perang, Anda akan menghadapi jawaban yang menghancurkan

7 November 2026 - 21:24
Kode berita: 1887718
Source: ABNA
Mohsen Rezaei: jika Anda memulai perang, Anda akan menghadapi jawaban yang menghancurkan

Sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional menulis: tepatnya di Washington kita harus menyampaikan pesan ini ke telinga siapa bahwa jika Anda memulai perang, Anda akan menghadapi jawaban yang menghancurkan.

Menurut laporan kantor berita Abna, Jenderal Mayor Mohsen Rezaei, sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional, dengan menerbitkan postingan di salah satu jaringan sosial, berbicara kepada para negarawan Amerika, menulis: Anda kalah dalam perang dan juga pemilu. Vance telah menerima kekalahan, Rubio berada di ambang keluar, Hegseth akan segera diberhentikan, dan komandan CENTCOM sekarang telah menjadi podcaster!

Ia menambahkan: sekarang tepatnya di Washington kita harus menyampaikan pesan ini ke telinga siapa bahwa jika Anda memulai perang, Anda akan menghadapi jawaban yang menghancurkan.

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