Menurut laporan kantor berita Abna, «Elizabeth Warren» senator senior Demokrat dari negara bagian Massachusetts Amerika, dengan menerbitkan pesan di media sosial X dalam reaksi terhadap kekalahan berat rekan separtai Republik Trump dalam pemilihan tengah masa Kongres negara ini, menulis: pengingat, Donald Trump adalah presiden paling korup dalam sejarah Amerika.

Senator senior Demokrat dari negara bagian Massachusetts Amerika juga telah menegaskan kemarin: jangan lupa, perang Donald Trump dengan Iran telah menyebabkan harga bensin bagi Anda (rakyat Amerika) melambung tinggi.

Hasil yang dipublikasikan dari pemilihan Amerika menunjukkan keunggulan decisif Demokrat di kedua majelis Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat negara ini.