Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Beredarnya laporan mengenai pertengkaran sengit antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang disebut-sebut sampai saling berteriak terkait rencana serangan baru terhadap Iran, kembali menarik perhatian media terhadap kemungkinan adanya perbedaan pandangan antara Washington dan Tel Aviv.

Menurut laporan yang beredar, Netanyahu menginginkan perang terhadap Iran kembali dilancarkan, sementara Trump justru menekankan pentingnya melanjutkan perundingan dan jalur diplomasi. Namun, kantor Perdana Menteri Israel telah membantah laporan tersebut.

Kabar mengenai pertengkaran sengit Trump dan Netanyahu terkait kemungkinan serangan baru terhadap Iran sebenarnya tidak serta-merta menunjukkan adanya perpecahan strategis di antara kedua pihak. Sebaliknya, kabar tersebut dapat menjadi peringatan tentang kemungkinan berlangsungnya permainan politik dan intelijen yang telah dirancang secara matang.

Ini bukan pertama kalinya perbedaan sikap yang tampak antara Washington dan Tel Aviv mendapat sorotan luas di media.

Pengalaman dari konfrontasi militer dan perundingan sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan diplomasi dan ancaman militer tidak selalu merupakan dua strategi yang saling bertentangan. Dalam kondisi tertentu, keduanya justru dapat digunakan untuk saling melengkapi.

Kini, publik seolah diarahkan untuk mempercayai bahwa Netanyahu sangat menginginkan perang, sedangkan Trump berusaha mencegahnya.

Namun, apa yang dapat menjamin bahwa pembagian peran tersebut bukan bagian dari sebuah operasi pengelabuan?

Sebuah operasi yang dirancang untuk menciptakan kondisi agar Iran dapat dikejutkan melalui langkah politik maupun serangan militer yang tidak terduga.

Tentu saja, hingga saat ini belum terdapat bukti yang cukup untuk memastikan bahwa perbedaan sikap tersebut hanyalah rekayasa. Demikian pula, laporan mengenai pertengkaran antara Trump dan Netanyahu belum mendapatkan konfirmasi independen.

Meski demikian, bahkan apabila perbedaan pandangan itu benar-benar terjadi, perselisihan mengenai waktu dan cara melancarkan serangan tidak serta-merta menunjukkan bahwa keduanya memiliki tujuan akhir yang berbeda.

Persoalan utamanya bukanlah apakah Trump dan Netanyahu benar-benar saling berteriak dalam pertengkaran tersebut.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: persepsi seperti apa yang hendak dibentuk di benak para pengambil keputusan Iran melalui penyebaran laporan tersebut?

Dalam situasi seperti ini, kesalahan paling berbahaya adalah ketika para pengambil keputusan di Teheran menjadikan perselisihan dua negara sekutu yang diberitakan media sebagai dasar dalam menentukan strategi keamanan nasional.

Baik pertengkaran tersebut merupakan perselisihan yang benar-benar terjadi maupun sekadar sandiwara politik yang sengaja dipertontonkan, kegaduhan media tidak boleh dibiarkan menjadi kedok untuk menciptakan kejutan strategis terhadap Iran.