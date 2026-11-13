Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Temuan terbaru laporan Pusat Riset Sosial Nasional Inggris (National Centre for Social Research/NatCen) yang diterbitkan pada November 2026 menunjukkan bahwa hampir delapan dari sepuluh warga Inggris memandang Israel sebagai salah satu ancaman paling serius terhadap perdamaian dan keamanan dunia dalam sepuluh tahun mendatang.

Laporan berjudul A More Dangerous World (Dunia yang Semakin Berbahaya) tersebut menempatkan Israel di atas Iran, Amerika Serikat, dan China dalam persepsi masyarakat Inggris mengenai ancaman terhadap perdamaian global.

Perubahan pandangan masyarakat ini cukup signifikan. Persentase warga Inggris yang menganggap Israel sebagai ancaman serius meningkat dari 48 persen pada 2005 menjadi 78 persen pada 2026.

Peningkatan tersebut dikaitkan dengan operasi militer Israel yang menghancurkan Gaza serta meningkatnya ketegangan di berbagai wilayah Timur Tengah.

Menurut pemberitaan tersebut, serangan Israel yang terus berlangsung di Gaza, yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina, menyebabkan 98 persen penduduk wilayah itu mengungsi, serta mengakibatkan kerusakan luas pada infrastruktur sipil, menjadi faktor utama yang merusak citra Israel di mata masyarakat internasional.

Perubahan Persepsi: Dari Sekutu Menjadi Ancaman

Laporan NatCen menekankan bahwa operasi militer Israel di Gaza serta meluasnya konflik ke negara-negara lain telah membawa perubahan besar dalam persepsi masyarakat terhadap keamanan internasional.

Para peneliti menilai bahwa kekhawatiran masyarakat tidak hanya terbatas pada peristiwa yang terjadi di Gaza, tetapi juga mencakup kemungkinan operasi militer Israel memicu perang regional yang lebih luas.

Kekhawatiran terhadap meluasnya konflik tersebut dianggap sebagai salah satu faktor penting yang memengaruhi perubahan pandangan publik.

Analisis dalam laporan ini juga memperlihatkan bahwa batas antara negara-negara yang selama ini dipandang sebagai "sekutu tradisional" dan negara-negara yang dianggap sebagai "musuh" semakin kabur dalam pandangan masyarakat Inggris.

Meskipun Israel dan Amerika Serikat telah menjadi sekutu dekat Inggris selama puluhan tahun, kini sebagian besar masyarakat Inggris justru memandang kedua negara tersebut sebagai ancaman terhadap perdamaian dunia.

Perbedaan Pandangan Politik terhadap Israel

Laporan tersebut juga mengungkap adanya perbedaan pandangan yang cukup besar di antara kelompok-kelompok politik di Inggris. Di kalangan pendukung Partai Hijau (Green Party), sebanyak 88 persen responden menyatakan kekhawatiran terhadap Israel, menjadikan kelompok ini sebagai yang tertinggi.

Sementara itu, sebanyak 84 persen pendukung Partai Buruh (Labour Party) juga memandang Israel sebagai ancaman serius bagi perdamaian dunia. Di sisi lain, pandangan serupa juga ditemukan di kalangan kelompok politik sayap kanan. Sebanyak 70 persen pendukung Partai Konservatif (Conservative Party) menilai Israel sebagai ancaman serius.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kekhawatiran terhadap kebijakan dan tindakan militer Israel tidak hanya muncul di kalangan kelompok politik tertentu, tetapi juga meluas ke berbagai kelompok masyarakat Inggris.