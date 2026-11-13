Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Syekh Naim Qassem, kembali menyerukan kepada pemerintah Lebanon agar menghentikan perundingan dengan Israel dan tidak lagi memberikan konsesi secara sepihak.

Ia juga mengusulkan agar kebutuhan persenjataan militer Lebanon dipenuhi melalui anggaran negara, bukan dengan menerima bantuan asing yang disertai berbagai persyaratan.

Dalam pidatonya pada Rabu, bertepatan dengan peringatan Hari Syuhada Hizbullah, Syekh Naim Qassem menyinggung perkembangan situasi di Lebanon dan kawasan Timur Tengah. "Agresi Israel terhadap Lebanon dan kawasan merupakan agresi yang sepenuhnya didukung Amerika Serikat serta menjadi bagian dari sebuah agenda besar yang berbahaya," ujarnya.

Menanggapi pandangan sejumlah pihak yang menyalahkan keterlibatan kelompok perlawanan dalam perang untuk mendukung Palestina sebagai penyebab berbagai persoalan Lebanon, Qassem mengingatkan bahwa akar utama krisis tersebut adalah pendudukan dan serangan Israel yang terus berlangsung sejak 1948.

Sekjen Hizbullah itu menegaskan pentingnya menghadapi agresi Israel melalui keterlibatan militer, rakyat, kelompok perlawanan, serta seluruh pihak di kawasan yang memiliki kemampuan mengangkat senjata dan melakukan perlawanan. Syekh Naim Qassem juga mempertanyakan sikap Amerika Serikat yang dinilainya menerapkan standar ganda.

"Amerika Serikat yang bertindak sewenang-wenang mencari sekutu dan mewajibkan negara-negara besar maupun kecil bergabung dalam koalisi untuk melancarkan agresi bersamanya. Namun, ketika kelompok-kelompok perlawanan bekerja sama, mereka justru mengecamnya," katanya.

Ia menegaskan bahwa Lebanon membutuhkan gerakan nasional yang diwujudkan melalui kerja sama untuk mempertahankan wilayah dan melindungi kedaulatan negara. Menurutnya, seluruh kekuatan nasional harus bersatu agar pihak asing tidak dapat mengendalikan masa depan Lebanon.

Kesepahaman Islamabad Dinilai Membantu Meredakan Ketegangan di Lebanon

Pada bagian lain pidatonya, Sekjen Hizbullah menyebut bahwa bantuan Iran melalui kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad telah berkontribusi terhadap penurunan ketegangan dan tercapainya situasi Lebanon saat ini.

"Bantuan Iran kepada kami diberikan melalui kesepahaman Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, yang membantu meredakan ketegangan hingga mencapai kondisi saat ini," ujarnya.

Qassem juga menyatakan bahwa keberadaan kelompok perlawanan telah mencegah Israel melakukan pergerakan militer lebih jauh dan menggagalkan upayanya memperkuat pendudukan serta membangun permukiman baru.

"Jika tidak ada perlawanan, hari ini kita tidak akan mendengar bahwa tuntutan utamanya adalah penarikan pasukan Israel," katanya.

Di tengah berlanjutnya perdebatan mengenai persenjataan kelompok perlawanan dan kebijakan agar seluruh senjata berada di bawah kendali pemerintah Lebanon, Syekh Naim Qassem menegaskan bahwa kelompok perlawanan harus tetap dipertahankan.

Menurutnya, kelompok perlawanan harus terus menjalankan aktivitasnya, memperkuat persenjataan, siap bertempur kapan pun diperlukan, serta mempertahankan wilayah Lebanon.

Pada saat yang sama, ia menyatakan bahwa pemerintah Lebanon berkewajiban menyediakan seluruh sarana yang dibutuhkan untuk memperkuat kemampuan militer negara dalam menghadapi Israel.

Pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada rakyat agar dapat membentuk kekuatan yang mendampingi militer Lebanon dalam menghadapi pendudukan.

Memperkuat Persenjataan Militer Lebanon Merupakan Tanggung Jawab Nasional

Dalam pesannya kepada para pejabat Lebanon, Syekh Naim Qassem meminta pemerintah agar tidak menerima bantuan militer asing yang disertai persyaratan politik.

"Jangan menerima bantuan bersyarat. Mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa bantuan kepada militer hanya akan diberikan apabila militer bersedia membunuh rakyatnya sendiri. Ini merupakan penghinaan," tegasnya.

Ia melanjutkan, "Kami tidak menginginkan bantuan asing untuk militer. Militer harus mengandalkan sarana dan kemampuan yang dimilikinya, dan kita harus mendukungnya melalui anggaran negara. Inilah tanggung jawab kita."

Syekh Naim Qassem kemudian menyinggung pernyataan terbaru lima kedutaan besar asing yang menurutnya memuat sikap menentang kelompok perlawanan serta menyerukan kepada anggota parlemen dan pejabat Lebanon agar mengambil posisi yang berseberangan dengan rakyatnya sendiri.

Menurutnya, Kementerian Luar Negeri Lebanon seharusnya memanggil para perwakilan kedutaan besar tersebut, memberikan teguran sebagai langkah awal, dan mencegah terulangnya tindakan serupa.

Mengkritik campur tangan sejumlah negara dalam urusan dalam negeri Lebanon, Qassem mengatakan bahwa beberapa perwakilan negara asing mendatangi dan menghubungi pemerintah Lebanon untuk menuntut pelucutan senjata Hizbullah dengan mengatasnamakan kebijakan monopoli senjata oleh negara.

Namun, menurutnya, negara-negara tersebut sama sekali tidak menyinggung persoalan pendudukan Israel. "Kami tidak mengharapkan kebaikan dari negara-negara yang mendukung Israel. Bahkan sekarang mereka mulai menyerang militer Lebanon," katanya. Ia menambahkan bahwa negara-negara tersebut mengkritik militer Lebanon dan mempertanyakan mengapa militer tidak melakukan pertempuran.

Menurut Qassem, sikap tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan konflik internal di Lebanon. Sekjen Hizbullah menegaskan bahwa tugas utama militer Lebanon adalah menjaga perdamaian dalam negeri dan mempertahankan negara. Namun, ia menilai sejumlah negara justru menginginkan militer Lebanon menyerang rakyatnya sendiri, terlibat dalam konflik internal, dan menyeret negara menuju kekacauan.

Jangan Lagi Membicarakan Monopoli Senjata di Tengah Agresi Israel

Syekh Naim Qassem selanjutnya meminta pemerintah Lebanon menghentikan pembahasan mengenai kebijakan agar seluruh persenjataan berada di bawah kendali negara selama Lebanon masih menghadapi agresi.

"Jangan lagi berbicara mengenai monopoli senjata ketika agresi masih berlangsung. Itulah pelucutan senjata yang ingin diwujudkan Israel melalui agresinya," tegasnya.

Kepada para pejabat Lebanon, ia mempertanyakan mengapa pemerintah harus mengikat diri pada komitmen internasional yang justru dapat mendukung kepentingan Israel.

"Mengapa kalian mengikat diri di hadapan dunia untuk melaksanakan sesuatu yang membantu terwujudnya agenda Israel? Perhatikanlah langkah-langkah yang menguntungkan dan melindungi negara. Jangan memberikan konsesi tambahan hanya untuk memperoleh persetujuan musuh," ujarnya.

Sekjen Hizbullah itu menekankan bahwa prioritas utama Lebanon seharusnya adalah menghentikan agresi, memastikan penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon, memulangkan warga ke Lebanon selatan, serta memulai pembangunan kembali daerah-daerah yang mengalami kerusakan.

Menanggapi kesepakatan kerangka perundingan antara pemerintah Lebanon dan Israel, Qassem menyatakan bahwa terdapat dua persoalan mendasar dalam kesepakatan tersebut.

Persoalan pertama adalah dibukanya jalur perundingan dengan Israel tanpa memperoleh keuntungan apa pun bagi Lebanon.

Sementara persoalan kedua adalah adanya pihak yang telah memberikan berbagai konsesi bahkan sebelum perundingan dimulai, sedangkan pihak lainnya belum memberikan satu pun konsesi.

Tidak Ada Lagi Alasan untuk Melanjutkan Perundingan

Berdasarkan kondisi tersebut, Syekh Naim Qassem menyimpulkan bahwa tidak ada lagi kebutuhan untuk melanjutkan perundingan. Menurutnya, seluruh ketentuan dalam kesepakatan kerangka tersebut telah mengakomodasi tuntutan Israel tanpa memberikan keuntungan berarti bagi Lebanon.

"Tidak ada lagi kebutuhan untuk berunding. Sebab, apa yang telah kalian masukkan ke dalam kesepakatan kerangka itu telah memenuhi seluruh tuntutan Israel, sehingga tidak ada lagi yang tersisa bagi kalian," katanya.

"Israel telah mendapatkan semua yang diinginkannya melalui kesepakatan tersebut, sementara kalian tidak memperoleh apa pun," lanjutnya.

Dalam pidato yang sama, Sekjen Hizbullah juga menyinggung perkembangan politik di Amerika Serikat, yang ia gambarkan sebagai sebuah guncangan besar. Ia menyatakan bahwa kekalahan Donald Trump dan melemahnya posisi Benjamin Netanyahu telah memberikan dampak positif bagi pihak-pihak yang berseberangan dengan keduanya.

Syekh Naim Qassem kemudian menegaskan bahwa Hizbullah telah menentukan pilihannya antara mempertahankan kedaulatan nasional dengan mengandalkan militer, rakyat, dan kelompok perlawanan, atau menerima kendali asing atas Lebanon. Menurutnya, Hizbullah memilih mempertahankan kedaulatan nasional.

Ia menambahkan bahwa tanggung jawab para pejabat Lebanon adalah membantu mewujudkan kedaulatan negara, bukan mengambil langkah-langkah yang justru mendukung pencapaian tujuan Israel.

Pada akhir pidatonya, Sekjen Hizbullah menegaskan keyakinannya bahwa Israel tidak akan mampu mempertahankan keberadaan dan mengukuhkan kekuasaannya di wilayah Lebanon.

Menurutnya, cepat atau lambat Israel akan meninggalkan wilayah Lebanon karena tekad dan semangat kelompok perlawanan untuk terus mempertahankan negaranya tidak akan pernah padam.