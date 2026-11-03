Penangkapan dua drone pengintai Amerika jenis MQM-170 di langit Pulau Qeshm

Seperti dilaporkan kantor berita Abna, beberapa saat yang lalu, dua drone pengintai Amerika jenis MQM-170 di langit selatan Pulau Qeshm dipaksa mendarat oleh tindakan sistem perang elektronik canggih Angkatan Udara dan Antariksa Korps Garda Revolusi Islam.

Korps Garda Revolusi Islam menambahkan: Dengan menghitung kedua perangkat ini, jumlah drone Amerika jenis ini yang menjadi rampasan perwira elit Korps telah mencapai empat. Dengan demikian, musuh agresor Amerika sekali lagi gagal mencapai tujuannya yang dimaksudkan melalui penggunaan drone ini, dan, dengan rahmat Allah, halaman lain dari kekalahan dan kegagalan ditambahkan ke catatan hitam Brad Cooper, komandan teroris CENTCOM.