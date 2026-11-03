Peringatan pejabat Israel tentang hasutan perang terhadap Iran

Seperti dilaporkan kantor berita Abna, surat kabar Ibrani "Maariv" mengutip Ehud Barak, mantan perdana menteri rezim Zionis, dengan menyebutkan perluasan ancaman terhadap Iran dan menegaskan bahwa motif dimulainya operasi militer lain tidak semata-mata berasal dari pertimbangan keamanan Israel.

Barak menegaskan bahwa Netanyahu berusaha menyeret rezim Zionis ke dalam perang. Masalahnya adalah jika ia tidak berhasil, akan ada konsekuensi buruk dan tindakan ini akan mengarah pada penguatan Iran.

Ia menambahkan: Yang mengkhawatirkan adalah bahwa ini dilakukan untuk tetap berkuasa. Tidak ada informasi yang membuat tindakan segera terhadap Iran menjadi perlu sebelum pembentukan kabinet dalam 6 atau 8 minggu ke depan.

Barak juga menunjukkan: Perang buatan seperti ini menciptakan keadaan darurat di Israel dan sangat mengganggu proses normal pelantikan anggota Knesset. Di masa perang, kabinet memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah larangan pertemuan. Peristiwa yang telah ditentukan sebelumnya yang dari sudut pandang orang Iran dianggap sebagai target sah dapat membatalkan upacara pelantikan anggota Knesset. Hal ini dapat memicu gelombang tuntutan untuk pembentukan kabinet persatuan dan sangat mengganggu jalannya urusan.