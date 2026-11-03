Analisis New York Times terhadap ribuan pidato Trump: kasar, tidak bermakna dan kontradiktif

Seperti dilaporkan kantor berita Abna, analisis yang diterbitkan oleh surat kabar New York Times dengan menggunakan kecerdasan buatan dan memeriksa lebih dari 6500 pidato dan pendirian Presiden Amerika Donald Trump dari tahun lalu hingga sekarang menunjukkan bahwa cara bicaranya dibandingkan dengan ketika pertama kali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden pada tahun 2016 menjadi lebih kasar dan kurang koheren.

Menurut laporan ini, pemeriksaan ucapan Trump dalam rapat umum pemilihan dan Gedung Putih dalam banyak kasus mengejutkan dan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai dampak usia lanjutnya dan stabilitas mentalnya dalam pidato-pidato ini.

Surat kabar New York Times menambahkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadang-kadang tampaknya Trump menjadi pelupa dan mengulangi kata-katanya. Dibandingkan dengan periode pertama pencalonannya untuk presiden pada tahun 2016, ia menjadi lebih banyak bicara, lebih sering menggunakan kata-kata kasar dan memiliki kecenderungan lebih besar untuk menggeneralisasi masalah.

Pidato-pidato panjang Trump dalam banyak kesempatan tampak lebih kacau dan kurang koheren. Ia membuat pernyataan yang membuat hadirin bingung dan mendorong mereka untuk bertanya apa sebenarnya maksudnya, atau mengatakan kata-kata yang tampaknya bertentangan dengan tujuan utamanya.

Sebagai contoh, Trump di aula perayaan baru Gedung Putih telah mengatakan: Hanya orang yang memiliki keturunan Spanyol yang dapat selamat jika jatuh dari tepi! Atau salah mengucapkan nama Selat Hormuz dan menyebutnya "Selat Hormon".

Ia dalam rapat umum besar yang baru-baru ini diadakan di negara bagian Tennessee dengan keheranan mengatakan: Saya bisa mengatakan hal-hal paling bodoh dan kalian bertepuk tangan untuk saya dan berkata: kami sangat mencintaimu.