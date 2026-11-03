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Terungkapnya kehadiran pion Israel dalam kampanye pemilihan kandidat Amerika

3 November 2026 - 12:25
Kode berita: 1886086
Source: ABNA
Terungkapnya kehadiran pion Israel dalam kampanye pemilihan kandidat Amerika

Laporan yang diterbitkan menunjukkan aktivitas pion yang terkait dengan rezim Zionis dalam kampanye pemilihan kandidat Partai Republik di Amerika.

Seperti dilaporkan kantor berita Abna, situs Drop Site News mengungkapkan bahwa pemeriksaan dokumen pendaftaran agen asing menunjukkan bahwa Abigail Ransom, juru bicara kampanye pemilihan Mike Rogers, kandidat Partai Republik, dan Jesse Stocks, salah satu anggota tim kampanyenya, telah mendaftarkan aktivitas yang sejalan dengan kepentingan kabinet rezim Zionis di Kementerian Kehakiman Amerika.

Menurut laporan ini, mereka beroperasi melalui perusahaan Convergence Media dalam kerangka jaringan Havas Media sebagai bagian dari kontrak senilai 46,5 juta dolar dengan kabinet rezim Zionis. Tujuan dari aktivitas ini disebutkan sebagai promosi pandangan positif tentang rezim melalui platform virtual online dan memasukkan konten pro-Israel ke dalam model kecerdasan buatan.

Sebelumnya juga dilaporkan bahwa lobi Zionis di Amerika telah menghabiskan jutaan dolar untuk mengalahkan saingan Rogers, yaitu Abdurrahman Al-Sayed, kandidat Muslim dan anti-Israel dari Partai Demokrat di negara bagian Michigan.

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