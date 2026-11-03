Trump: Kami akan menang dalam pemilihan Kongres dengan selisih besar

Seperti dilaporkan kantor berita Abna, Presiden Amerika Donald Trump dalam wawancara dengan Fox News meminta pendukungnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan memilih kandidat Republik.

Ia meminta pendukungnya untuk membayangkan bahwa namanya juga tercantum di surat suara.

Presiden Amerika, dengan menyebutkan bahwa hasil pemilihan dapat mempengaruhi kinerja pemerintahannya, menambahkan: "Dalam arti tertentu memang demikian; karena jika Partai Republik kalah, pencapaian saya mungkin hilang."

Trump selanjutnya dengan menekankan perlunya partisipasi pendukung Partai Republik menyatakan: "Jika pendukung kita memilih, kita akan menang dengan selisih besar."

Pemilihan tengah masa Kongres Amerika akan diadakan pada hari Selasa 12 Aban 1405 (3 November 2026). Dalam pemilihan ini, semua kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagian kursi Senat Amerika akan dipilih. Hasil pemilihan dapat mempengaruhi komposisi Kongres dan akibatnya kemungkinan untuk memajukan program legislasi pemerintahan Trump.