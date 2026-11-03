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Araghchi: Tetangga adalah prioritas kami

3 November 2026 - 11:51
Kode berita: 1886076
Source: ABNA
Araghchi: Tetangga adalah prioritas kami

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran dalam sebuah pesan setelah perjalanan ke Ashgabat menegaskan bahwa tetangga kami adalah prioritas.

Seperti dilaporkan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi dengan menerbitkan pesan di halaman pribadinya menulis: Sangat menyenangkan bahwa di Ashgabat saya bertemu dengan Presiden Serdar Berdimuhamedow dan melakukan pembicaraan yang konstruktif dengan teman dan rekan saya Rashid Meredow, Menteri Luar Negeri.

Ia menambahkan: Sejarah bersama dan ikatan budaya kita yang mendalam memberikan fondasi yang kokoh untuk memperluas kerja sama.

Araghchi menegaskan: Tetangga kami adalah prioritas kami.

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