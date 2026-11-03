Araghchi: Tetangga adalah prioritas kami

Seperti dilaporkan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi dengan menerbitkan pesan di halaman pribadinya menulis: Sangat menyenangkan bahwa di Ashgabat saya bertemu dengan Presiden Serdar Berdimuhamedow dan melakukan pembicaraan yang konstruktif dengan teman dan rekan saya Rashid Meredow, Menteri Luar Negeri.

Ia menambahkan: Sejarah bersama dan ikatan budaya kita yang mendalam memberikan fondasi yang kokoh untuk memperluas kerja sama.

Araghchi menegaskan: Tetangga kami adalah prioritas kami.