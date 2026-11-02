Perdana Menteri Irak dan Ammar Hakim Tekankan Dukungan terhadap Upaya Pemerintah Memberantas Korupsi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kantor Media Perdana Menteri Irak dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa Ali Faleh al-Zaidi, Perdana Menteri Irak, pada Sabtu menerima kunjungan Sayyid Ammar Hakim, Ketua Gerakan Hikmah Nasional Irak.

Berdasarkan pernyataan tersebut, kedua pihak membahas situasi umum Irak, program-program pemerintah untuk menghadapi berbagai tantangan saat ini, serta rencana reformasi dan pembangunan di bidang ekonomi maupun berbagai sektor pelayanan publik lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga menekankan pentingnya mendukung berbagai upaya dan langkah pemerintah dalam memberantas korupsi.

Mereka menilai bahwa langkah-langkah tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat stabilitas di seluruh wilayah Irak.