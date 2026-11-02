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Moskow: Harga energi tinggi di Uni Eropa terkait dengan kerusuhan di Jerman

2 November 2026 - 10:20
Kode berita: 1885563
Source: ABNA
Moskow: Harga energi tinggi di Uni Eropa terkait dengan kerusuhan di Jerman

Perwakilan khusus presiden Rusia untuk urusan investasi dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara asing mengumumkan: harga energi tinggi di Uni Eropa terkait dengan kerusuhan di Jerman.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Sputnik, Kirill Dmitriev, perwakilan khusus presiden Rusia untuk urusan investasi dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara asing dan kepala Dana Investasi Langsung Moskow, menanggapi berita penjarahan toko-toko di kota Frankfurt, Jerman, selama protes terhadap kenaikan biaya hidup, menulis di media sosial X: Seperti yang diharapkan, harga tinggi pembawa energi di Uni Eropa karena penolakan yang tidak bertanggung jawab terhadap gas Rusia berarti deindustrialisasi, kerusuhan, dan penjarahan.

Perwakilan khusus presiden Rusia selanjutnya menambahkan: hubungan sebab-akibat ini juga disebabkan oleh tindakan imigrasi yang merusak diri sendiri dan penolakan keras kepala untuk memperbaiki kesalahan.

Sementara itu, selama protes tadi malam di Jerman khususnya Frankfurt, toko-toko dijarah.

Dalam gambar-gambar yang dipublikasikan dari peristiwa ini, orang-orang yang menutupi wajah mereka memasuki toko-toko yang kacanya pecah dan membawa barang-barang yang ada.

Protes ini di Jerman diadakan terhadap diskriminasi dan kesenjangan sosial.

Sebelumnya juga gambar-gambar seperti itu disiarkan dari Prancis sehingga toko-toko mewah negara ini dijarah oleh para pengunjuk rasa.

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