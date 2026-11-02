Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Sputnik, Kirill Dmitriev, perwakilan khusus presiden Rusia untuk urusan investasi dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara asing dan kepala Dana Investasi Langsung Moskow, menanggapi berita penjarahan toko-toko di kota Frankfurt, Jerman, selama protes terhadap kenaikan biaya hidup, menulis di media sosial X: Seperti yang diharapkan, harga tinggi pembawa energi di Uni Eropa karena penolakan yang tidak bertanggung jawab terhadap gas Rusia berarti deindustrialisasi, kerusuhan, dan penjarahan.

Perwakilan khusus presiden Rusia selanjutnya menambahkan: hubungan sebab-akibat ini juga disebabkan oleh tindakan imigrasi yang merusak diri sendiri dan penolakan keras kepala untuk memperbaiki kesalahan.

Sementara itu, selama protes tadi malam di Jerman khususnya Frankfurt, toko-toko dijarah.

Dalam gambar-gambar yang dipublikasikan dari peristiwa ini, orang-orang yang menutupi wajah mereka memasuki toko-toko yang kacanya pecah dan membawa barang-barang yang ada.

Protes ini di Jerman diadakan terhadap diskriminasi dan kesenjangan sosial.

Sebelumnya juga gambar-gambar seperti itu disiarkan dari Prancis sehingga toko-toko mewah negara ini dijarah oleh para pengunjuk rasa.