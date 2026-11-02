Serangan pribadi dan klaim palsu; pendekatan Partai Republik di hari-hari terakhir kompetisi

Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar The New York Times melaporkan bahwa kandidat Partai Republik di hari-hari terakhir kompetisi pemilihan memperhebat serangan pribadi dan klaim palsu terhadap rival mereka; pendekatan yang diikuti dalam kondisi meningkatnya ketidakpuasan terhadap kenaikan harga dan menurunnya popularitas Donald Trump.

Seperti ditulis surat kabar ini, banyak kandidat Republik meniru gaya politik Trump; gaya yang telah mengubah batas-batas ucapan yang dapat diterima dalam politik Amerika. Sementara serangan ini tidak menghadapi reaksi luas di dalam partai, beberapa Republikan telah menyatakan kekhawatiran tentang konsekuensinya.

Jeff Flake, senator Republik dari negara bagian Arizona dan salah satu pengkritik Trump, menggambarkan proses ini sebagai «mengerikan» dan mengatakan bahwa retorika politik Partai Republik telah mencapai tingkat baru keberanian dan penghinaan.

Kekhawatiran tentang reaksi pemilih moderat

Pengamat politik telah memperingatkan bahwa strategi ini mungkin menjauhkan pemilih moderat yang menganggap retorika seperti itu ekstrem dan menghina dari Partai Republik; meskipun dapat memobilisasi basis suara partai ini.

The New York Times juga menyebutkan serangan pribadi Demokrat terhadap Republikan termasuk menuduh mereka korupsi, tetapi menulis bahwa intensitas serangan Republikan dalam pemilihan saat ini lebih menonjol.

Protes terbatas di dalam Partai Republik

Flake menganggap penyebaran retorika ini sebagai akibat dari kombinasi keputusasaan dalam partai dan peniruan Trump. Dalam beberapa kompetisi, Republikan juga memprotes iklan agresif.

Susan Collins, senator Republik dari negara bagian Maine menuntut penghentian siaran iklan radio terhadap rival Demokratnya yang menyebutkan masalah persalinannya.

Serangan islamofobia dalam kompetisi Michigan

Surat kabar ini juga membahas serangan islamofobia terhadap Abdulsaid, kandidat Demokrat di negara bagian Michigan, dan menulis bahwa Demokrat khawatir tentang dampak serangan ini pada kompetisi sensitif untuk mengendalikan Senat.

The New York Times dalam hal ini menyebut pemilihan tahun 2008 di mana John McCain, kandidat Republik untuk presiden, dalam reaksi terhadap pernyataan islamofobia seorang wanita terhadap Barack Obama, membela rival Demokratnya.