Putri-Putri Pahlawan Karabakh Tidak Pantas Mendapat Perlakuan Tidak Adil

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Persatuan Ulama Ahlulbait Turki (AHLADER), bersama Persatuan Ulama Ahlulbait Kota Kars dan Iğdır, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengkritik penerapan pembatasan hijab di lembaga-lembaga pendidikan Republik Azerbaijan dan menyerukan agar kebijakan tersebut segera dihentikan.

Para penandatangan pernyataan itu memperingatkan berbagai konsekuensi dari pembatasan tersebut serta menegaskan pentingnya mempertahankan hubungan persaudaraan antara kedua bangsa dan menghindari tuduhan terhadap komunitas Syiah Ja'fari.

Berikut isi lengkap pernyataan yang ditujukan kepada masyarakat umum tersebut:

Bismillahirrahmanirrahim

Rasulullah Saw bersabda:

"Orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mendukung satu sama lain ibarat satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasakan sakit, seluruh anggota tubuh lainnya turut merasakan penderitaan itu dengan tidak dapat tidur dan mengalami demam."

Kami yang merasa bangga menjadi pengikut Nabi yang demikian, di mana pun berada, memandang saudara-saudari seiman di seluruh penjuru dunia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari diri kami.

Sebagaimana kami turut bergembira atas kebahagiaan mereka, kami juga merasakan kesedihan atas penderitaan dan kesulitan yang mereka alami.

Sebagaimana kami pernah berduka dan bersedih atas kejahatan serta kezaliman yang dilakukan orang-orang Armenia di Karabakh, kami juga merasakan kegembiraan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan ketika Karabakh dan wilayah-wilayah Islam lainnya yang diduduki berhasil dibebaskan oleh para pahlawan, pejuang, dan pemberani Republik Azerbaijan yang memiliki hati penuh keimanan dan keberanian. Kami pun memanjatkan rasa syukur kepada Allah Swt.

Namun, akhir-akhir ini, terjadinya sebuah peristiwa yang menyedihkan di wilayah yang sama kembali menimbulkan kesedihan mendalam bagi kita semua.

Pembatasan hijab yang diberlakukan di lembaga-lembaga pendidikan Republik Azerbaijan bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap salah satu kewajiban agama Islam, tetapi juga tidak sesuai dengan standar umum hak dan kebebasan manusia.

Sebagai saudara-saudara kalian di Turki, yang pada masa lalu juga pernah menghadapi persoalan serupa dan masih menyimpan kenangan pahit dari pengalaman tersebut, kami berharap masyarakat di negeri yang indah itu dapat menyaksikan berakhirnya kebijakan yang tidak rasional ini secepat mungkin, sebelum mereka mengalami penderitaan serupa.

Kami menyarankan kepada para pejabat terhormat Republik Azerbaijan agar mempelajari dengan saksama berbagai peristiwa yang pernah terjadi di Turki, pengalaman pahit yang ditimbulkannya, serta penyesalan mendalam dari pihak-pihak yang dahulu menjadi penyebab peristiwa tersebut.

Banyak anak perempuan dan guru yang saat ini dirugikan oleh pembatasan tersebut merupakan anggota keluarga dan putri-putri dari para pemberani yang dahulu bertempur dengan gagah berani melawan musuh penjajah di Karabakh.

Mereka melakukan perlawanan dengan mengorbankan darah dan nyawa hingga menghadirkan kegembiraan dan kebahagiaan kemenangan bagi kita semua.

Apabila, semoga Allah menjauhkan hal tersebut, pada masa mendatang negeri itu kembali menghadapi ancaman serupa, maka anak-anak dari keluarga yang sama, serta para ayah dan saudara laki-laki dari putri-putri tersebut, akan kembali berada di barisan terdepan dalam mempertahankan tanah air.

Karena itu, mereka tidak pantas menerima perlakuan dan ketidakadilan yang saat ini diberlakukan terhadap mereka, dengan alasan dan pembenaran apa pun.

Sejak hari-hari pertama peristiwa ini terjadi, berbagai kelompok masyarakat di Turki secara alami telah menyampaikan banyak pesan keprihatinan dan kekhawatiran. Hal ini tidak terlepas dari rasa cinta dan kepedulian mereka terhadap Azerbaijan yang kami cintai sebagai bangsa saudara.

Tentu saja, sebagaimana dalam berbagai persoalan lainnya, dalam masalah ini pun muncul sejumlah orang yang tidak memperhatikan etika dan tata krama yang semestinya.

Dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang tidak etis, bahkan menghina, mereka memperlihatkan kebencian yang terpendam dalam diri mereka dan berusaha merusak hubungan persahabatan serta persaudaraan antara kedua bangsa.

Namun demikian, perilaku semacam itu tidak boleh dibiarkan menutupi pandangan dan nasihat persaudaraan yang disampaikan oleh mayoritas besar masyarakat atas dasar kasih sayang dan kepedulian, ataupun menyebabkan para pejabat Republik Azerbaijan merasa tersinggung.

Sebaliknya, kami meyakini bahwa berbagai pernyataan tersebut seharusnya dipandang sebagai cerminan kepedulian persaudaraan dan kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif, sekaligus menjadi kesempatan untuk melakukan perenungan dan peninjauan kembali.

Dalam kaitan ini, kami mengecam tindakan sebagian orang di negara kami yang telah mengabaikan kedudukan dan martabat mereka sendiri dengan melontarkan tuduhan kepada orang-orang yang menunjukkan kepedulian terhadap persoalan tersebut, serta bertindak melampaui batas kesopanan dan tata krama.

Kami juga mengecam keras upaya sebagian pihak lain yang menyalahgunakan berbagai pernyataan tersebut untuk menjadikan pandangan dan sikap pribadi seseorang sebagai alasan menuduh komunitas Ja'fari dan menempatkannya sebagai sasaran kecurigaan serta tuduhan.

Kami memandang pendekatan semacam ini jauh dari keadilan dan keluhuran budi, serta mengecamnya dengan keras.

Terlepas dari gelar maupun kedudukan seseorang, pernyataannya tidak selalu mencerminkan sikap dan pandangan mazhab kami maupun komunitas pengikut Ahlulbait As.

Demikian pula, apabila seseorang dari anggota komunitas ini melakukan kesalahan atau menyampaikan pernyataan yang keliru, tanggung jawab atas tindakan tersebut hanya berada pada dirinya sendiri dan tidak boleh dibebankan kepada seluruh komunitas kami.

Kami memohon kepada Allah Swt agar menganugerahkan kebahagiaan, kemuliaan, dan kemenangan kepada seluruh umat Islam, khususnya dua negara bersaudara, Republik Azerbaijan dan Turki, beserta rakyat mereka yang tercinta, yang dalam banyak persoalan memiliki nasib dan kepentingan bersama.

Kami juga berharap agar persoalan yang terjadi di Republik Azerbaijan dapat diperhatikan dan diselesaikan sesegera mungkin oleh rakyat serta pemerintah negara tersebut melalui sikap yang berpandangan jauh ke depan, penuh kebijaksanaan, keadilan, rasionalitas, dan kecermatan.

Kami memohon kepada Allah Yang Mahaagung agar mempertemukan seluruh syuhada Islam, khususnya para syuhada mulia yang telah mengorbankan nyawa mereka demi pembebasan Karabakh dan wilayah-wilayah kami lainnya, bersama para syuhada Badar, Uhud, dan Karbala.

Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah kepada mereka yang menempuh jalan petunjuk.

Pernyataan Bersama:

Persatuan Ulama Ahlulbait Turki (AHLADER), Persatuan Ulama Ahlulbait Kars, dan Persatuan Ulama Ahlulbait Iğdır.