Hashd al-Shaabi Gelar Operasi Keamanan di Hawijah, Kirkuk

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hashd al-Shaabi Irak mengumumkan bahwa pasukannya pada Sabtu melaksanakan operasi penyisiran di berbagai wilayah Distrik Hawijah, Provinsi Kirkuk.

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Resmi Irak (INA), Hashd al-Shaabi dalam sebuah pernyataan menjelaskan bahwa pasukan Brigade ke-61, di bawah komando lapangan Faisal al-Asi, Wakil Komandan Brigade tersebut, telah melaksanakan operasi penyisiran di Distrik Hawijah, Provinsi Kirkuk.

Berdasarkan pernyataan tersebut, operasi ini bertujuan memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan serta memburu sisa-sisa sel kelompok teroris yang masih berada di wilayah tersebut.

Hashd al-Shaabi menambahkan bahwa operasi keamanan ini dilaksanakan sebagai bagian dari langkah-langkah pencegahan untuk menjamin keamanan wilayah operasi dan mencegah unsur-unsur teroris memanfaatkan kesempatan apa pun untuk mengganggu keamanan masyarakat.