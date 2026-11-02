Israel Lancarkan Serangan Artileri ke Lebanon Selatan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Militer rezim Zionis melancarkan serangan artileri terhadap berbagai wilayah di Lebanon selatan sejak tengah malam Sabtu hingga Minggu pagi. Bersamaan dengan itu, militer Israel juga melakukan operasi peledakan di Kota Aitaroun.

Berdasarkan laporan yang diterbitkan, wilayah Sarbin, Wadi al-Hujair di jalur pinggiran Kota Touline, al-Mansouri, serta Wadi al-Salouqi ke arah Shaqra termasuk daerah yang menjadi sasaran tembakan artileri.

Selain itu, kawasan di antara Kota Hadatha dan Haris juga berada di bawah tembakan artileri.

Dalam kelanjutan serangan tersebut, wilayah al-Qusayr, al-Qantara, Wadi Zibqin, dan Wadi al-Azziyah, serta kawasan pinggiran Kota Baraachit dan Kounine turut menjadi sasaran serangan artileri.

Bersamaan dengan serangan-serangan tersebut, sebuah ledakan terjadi di Kota Aitaroun. Tindakan ini dilaporkan sebagai bagian dari berlanjutnya pelanggaran kedaulatan dan serangan berulang yang dilakukan rezim Zionis terhadap wilayah Lebanon.