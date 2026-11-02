ElBaradei: Serangan baru Amerika terhadap Iran adalah kegilaan murni

Menurut laporan kelompok internasional kantor berita ABNA, Mohammed ElBaradei, mantan Direktur Jenderal IAEA, menanggapi kemungkinan dilanjutkannya kembali serangan militer Amerika terhadap Iran, memperingatkan bahwa serangan baru Washington terhadap Teheran tidak akan menghasilkan apa pun selain meluasnya kekerasan dan kehancuran.

ElBaradei dalam pesannya menekankan: serangan Amerika lainnya terhadap Iran adalah kegilaan murni dan hanya akan menyebabkan lebih banyak kekerasan dan kehancuran; kawasan kami, khususnya, akan membayar harga mahal untuk tindakan seperti itu.

Ia juga meminta mereka yang memiliki pengaruh dan dampak terhadap Presiden Amerika Donald Trump untuk meyakinkannya agar menahan diri dari tindakan militer baru terhadap Iran.

ElBaradei, yang memimpin IAEA dari tahun 1997 hingga 2009, dalam beberapa tahun terakhir juga berulang kali memperingatkan tentang konsekuensi penciptaan ketegangan militer terhadap Iran.

Dalam krisis terkait program nuklir Iran, ia menekankan perlunya menyelesaikan perbedaan melalui jalur diplomasi dan menghindari opsi militer.