75 serangan udara dan rudal Arab Saudi terhadap Yaman dalam 24 jam terakhir

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Masirah, Brigadir Jenderal Yahya Sari, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, mengatakan: Angkatan udara Arab Saudi selama 24 jam terakhir, dengan menggunakan pesawat tempur F-15 dan Typhoon yang lepas landas dari pangkalan Khamis Mushait dan Taif, melakukan 75 serangan udara dan rudal terhadap sasaran sipil di provinsi Saada, Taiz, Amran, Ibb, Dhamar, Lahij, Hodeidah, dan Al-Jawf.

Yahya Sari dalam pesan yang dipublikasikan di media sosial menambahkan: Serangan rudal terhadap Yaman juga dilakukan dari wilayah Jizan di selatan Arab Saudi, yang mengakibatkan tewas dan terlukanya sejumlah warga sipil.

Menurut juru bicara angkatan bersenjata Yaman, total serangan udara dan rudal Arab Saudi sejak dimulainya eskalasi ketegangan terhadap Yaman telah mencapai 3.830.