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Mokhber: Pencegahan tanpa batas; geografi respons Iran telah berubah

2 November 2026 - 10:15
Kode berita: 1885553
Source: ABNA
Mokhber: Pencegahan tanpa batas; geografi respons Iran telah berubah

Penasihat dan asisten Pemimpin Tertinggi mengatakan: Doktrin pertahanan Iran berkembang pesat; tentu saja, geografi ancaman tidak lagi menentukan geografi respons.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad Mokhber, penasihat dan asisten Pemimpin Tertinggi, di halaman pribadinya di salah satu media sosial, merujuk pada perintah terbaru Pemimpin Tertinggi mengenai respons tanpa batasan geografis terhadap serangan musuh apa pun, menyatakan: Doktrin pertahanan Iran berkembang pesat; tentu saja, geografi ancaman tidak lagi menentukan geografi respons.

Ia menambahkan: Redefinisi cakupan pencegahan telah melampaui kerangka regional, dan sumber, skala, serta lokasi terjadinya ancaman tidak menciptakan batasan bagi perhitungan pencegahan Iran.

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