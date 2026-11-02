Mokhber: Pencegahan tanpa batas; geografi respons Iran telah berubah

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad Mokhber, penasihat dan asisten Pemimpin Tertinggi, di halaman pribadinya di salah satu media sosial, merujuk pada perintah terbaru Pemimpin Tertinggi mengenai respons tanpa batasan geografis terhadap serangan musuh apa pun, menyatakan: Doktrin pertahanan Iran berkembang pesat; tentu saja, geografi ancaman tidak lagi menentukan geografi respons.

Ia menambahkan: Redefinisi cakupan pencegahan telah melampaui kerangka regional, dan sumber, skala, serta lokasi terjadinya ancaman tidak menciptakan batasan bagi perhitungan pencegahan Iran.