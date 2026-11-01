Menurut kantor berita Abna mengutip Anadolu Yair Golan ketua partai Demokrat dalam rezim Zionis memperingatkan bahwa Benjamin Netanyahu perdana menteri rezim ini kemungkinan berniat menggunakan agresi baru terhadap Iran untuk tetap berkuasa

Ia menambahkan bahwa rezim Zionis telah mencapai tahap konflik berulang dengan Iran dan hal ini menunjukkan tingkat kegagalan Netanyahu

Golan menyatakan Netanyahu tidak memiliki kepercayaan publik yang diperlukan untuk mengelola konflik seperti itu dan juga tidak memiliki legitimasi moral Tidak boleh dibiarkan keamanan Israel menjadi alat untuk mempertahankan Netanyahu di kekuasaan

Hingga saat ini perdana menteri rezim Zionis berulang kali untuk tidak menghadiri sidang pengadilannya melakukan berbagai agresi terhadap negara-negara kawasan

Perlu dicatat bahwa pemilihan parlemen rezim Zionis tidak hanya gagal mengakhiri krisis politik rezim ini tetapi hasilnya menunjukkan semakin dalamnya perpecahan internal dan semakin sulitnya pembentukan kabinet Tidak satu pun dari dua blok utama berhasil memperoleh mayoritas 61 kursi dari total 120 kursi Knesset situasi yang sekali lagi menempatkan rezim Zionis di ambang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ketidakpastian politik