Bloomberg ekonomi Saudi berada dalam kondisi terburuk dalam beberapa tahun terakhir

Menurut kantor berita Abna mengutip Al-Masira kantor berita Amerika Bloomberg mengumumkan bahwa ekonomi Arab Saudi pada kuartal ketiga tahun 2026 dengan pertumbuhan negatif 3 8 persen menyusut untuk kuartal kedua berturut-turut peristiwa yang terjadi untuk pertama kalinya sejak 2023

Berdasarkan laporan Bloomberg ekonomi Saudi berada di ambang mencatat salah satu kinerja ekonomi terburuknya dalam beberapa tahun terakhir

Bloomberg sebelumnya juga dalam laporan dengan merujuk pada konsekuensi berat perkembangan dan operasi Yaman terhadap Arab Saudi mengumumkan bahwa perkembangan ini sangat mempengaruhi ekonomi Riyadh dan menghancurkan salah satu daya tarik terpenting negara ini untuk menarik investasi asing yaitu stabilitas dan keamanan

Para ahli ekonomi dan pejabat sebelumnya Dana Moneter Internasional telah menekankan bahwa berlanjutnya situasi ini sangat mengancam sektor pariwisata transportasi dan investasi asing dan telah menempatkan program Riyadh untuk diversifikasi ekonomi di hadapan hambatan serius

Bloomberg juga mengungkapkan bahwa bahkan peningkatan pendapatan minyak Arab Saudi tidak akan cukup untuk mengkompensasi kerusakan luas perang ini pada sektor non-minyak sehingga indeks saham pasar saham Saudi menyusul berlanjutnya kerusakan selama dua bulan terakhir telah mendekati batas level terendahnya sejak tahun 2021