Serangan udara Saudi terhadap universitas Hodeidah Yaman terdengar suara ledakan di Aden

Menurut kantor berita Abna mengutip Al-Masira jet tempur Saudi dengan dua serangan udara menargetkan fakultas kedokteran universitas Hodeidah di Yaman barat

Sumber Yaman belum menyebutkan kerugian jiwa dan materi dari serangan ini

Serangan ini terjadi sementara media Arab tanpa menyebutkan rincian lebih lanjut melaporkan terdengarnya suara ledakan di kota Aden sebagai markas utama tentara bayaran Saudi di Yaman selatan

Pagi ini juga dalam dua serangan udara koalisi Saudi terhadap fasilitas perusahaan minyak di wilayah Bajil di provinsi Hodeidah Yaman tiga warga sipil terluka