Menteri Pertahanan: Iran Tidak Akan Terkejut oleh Ancaman dan Tidak Akan Terhenti oleh Tekanan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Insinyur Akhlaqi melalui sebuah pernyataan mengumumkan program percepatan Kementerian Pertahanan dan Dukungan Angkatan Bersenjata untuk meningkatkan kemampuan tempur angkatan bersenjata.

Berikut isi lengkap pernyataan tersebut:

Kami telah menerima dengan penuh perhatian dan kesungguhan berbagai arahan serta perintah strategis Pemimpin Tertinggi Angkatan Bersenjata, Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei (semoga Allah senantiasa melindungi beliau), yang ditujukan kepada para komandan senior angkatan bersenjata.

Arahan-arahan tersebut menggambarkan peta jalan dan arah strategis seluruh sistem pertahanan negara dalam menghadapi periode mendatang, sekaligus memperbesar tanggung jawab kami dalam menjaga keamanan, kemerdekaan, dan kekuatan nasional.

Kami menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan dan Dukungan Angkatan Bersenjata memandang dirinya memiliki komitmen dan tanggung jawab, bukan hanya untuk menerima dan memahami arahan-arahan tersebut, tetapi juga untuk melaksanakannya, mewujudkannya di lapangan, serta mengubahnya menjadi pencapaian pertahanan yang nyata.

Seluruh kapasitas organisasi, industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi Kementerian Pertahanan akan dikerahkan untuk merealisasikan arahan-arahan tersebut.

Kami dengan tegas akan terus meningkatkan kesiapan tempur secara cerdas dan mewujudkan strategi respons yang segera, efektif, dan proporsional terhadap setiap bentuk ancaman, di mana pun ancaman itu muncul dan tanpa batasan geografis.

Percepatan proses perancangan, produksi, dan penyediaan peralatan serta persenjataan pertahanan, penguatan infrastruktur industri dan teknologi, serta peningkatan kemampuan dukungan bagi angkatan bersenjata menjadi fokus utama langkah-langkah kami.

Pesan kami kepada pihak mana pun yang mengancam keamanan dan kepentingan nasional Iran sangat jelas: Setiap bentuk agresi akan dihadapi dengan respons yang proporsional, tegas, dan berdampak nyata.

Pihak-pihak yang melancarkan ancaman tidak akan dapat menentukan cakupan, waktu, maupun konsekuensi dari respons pertahanan Iran.

Kami memiliki kesiapan, tekad, dan kemampuan yang diperlukan untuk mempertahankan keamanan serta kepentingan nasional negara.

Dalam bidang teknologi, pendekatan kami juga tidak sekadar melanjutkan program-program yang telah berjalan, melainkan berupaya mencapai lompatan teknologi, inovasi-inovasi terobosan yang mengubah fondasi teknologi yang ada, serta penguasaan kemampuan pertahanan yang lebih unggul.

Langkah ini membutuhkan keberanian ilmiah, keberanian dalam pengembangan teknologi, kemampuan melampaui kerangka-kerangka konvensional, serta kepercayaan terhadap daya kreativitas para ilmuwan dan tenaga ahli Iran.

Kami meyakini bahwa masa depan kekuatan pertahanan negara tidak dapat dibangun hanya melalui peningkatan jumlah peralatan.

Sebaliknya, melalui gagasan-gagasan baru, teknologi maju, dan solusi-solusi cerdas, kami harus menghadapkan perhitungan serta strategi musuh pada kenyataan-kenyataan baru.

Oleh karena itu, penguatan arsitektur intelijen militer, pengembangan sistem pertahanan dalam negeri, dukungan terhadap perusahaan-perusahaan berbasis pengetahuan, peningkatan kemampuan riset dan industri, serta pengubahan pencapaian ilmiah menjadi kemampuan operasional akan terus dilaksanakan dengan percepatan dan kesungguhan.

Pengalaman berharga dalam mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri di industri pertahanan telah menunjukkan bahwa para pemuda beriman, ilmuwan, dan tenaga ahli negeri ini memiliki kapasitas serta kemampuan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai keterbatasan dan menciptakan teknologi-teknologi maju.

Perlindungan terhadap sumber daya manusia angkatan bersenjata yang sangat berharga, penguatan spiritualitas, perhatian terhadap kesejahteraan para personel beserta keluarga mereka yang terhormat, serta peningkatan semangat jihad, motivasi, dan kemampuan sumber daya manusia merupakan sejumlah hal lain yang ditekankan oleh Pemimpin Tertinggi Angkatan Bersenjata.

Kami di Kementerian Pertahanan tidak memandang penghormatan dan pemberian dukungan kepada para personel beserta keluarga mereka sebagai tanggung jawab sampingan.

Sebaliknya, kami memandang hal tersebut sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari misi pertahanan negara, dengan kedudukan yang setara dengan pengembangan kemampuan persenjataan, industri, dan teknologi.

Sumber daya manusia yang beriman, memiliki keahlian, motivasi tinggi, serta memperoleh dukungan keluarga merupakan modal terbesar bagi kemajuan dan penguatan kemampuan pertahanan negara.

Untuk meningkatkan kedudukan dan kemampuan sumber daya manusia yang berharga ini, kami akan menjalankan berbagai program dukungan, kebudayaan, kesejahteraan, dan pembinaan spiritual dengan perhatian yang lebih besar.

Kementerian Pertahanan dan Dukungan Angkatan Bersenjata akan melaksanakan arahan-arahan tersebut dengan mengandalkan kemampuan luar biasa para tenaga ahli dan ilmuwan Iran, kapasitas industri pertahanan, perusahaan-perusahaan berbasis pengetahuan, serta sumber daya manusia nasional yang sangat besar.

Pelaksanaannya juga akan dilakukan melalui sinergi penuh dengan Markas Besar Staf Umum Angkatan Bersenjata dan seluruh unsur angkatan bersenjata lainnya.

Seluruh kapasitas organisasi, industri, penelitian, dan teknologi Kementerian Pertahanan akan dikerahkan untuk meningkatkan kesiapan, memperkuat kemampuan penangkalan, serta memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata secara efektif.

Dengan bertumpu pada pengetahuan dalam negeri, kemampuan industri, sumber daya manusia, dan tekad nasional, kami akan terus melanjutkan upaya peningkatan kekuatan pertahanan negara dengan penuh keteguhan.

Pesan kami sangat jelas: Iran tidak akan lengah menghadapi ancaman, tidak akan terhenti menghadapi tekanan, dan dalam perjalanan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi tidak akan dibatasi oleh perhitungan maupun kehendak pihak lain.

Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengubah arahan Pemimpin Tertinggi Angkatan Bersenjata menjadi program, tindakan nyata, dan pencapaian.

Dalam menjaga keamanan, kemerdekaan, serta keutuhan wilayah negara, kami tidak akan menunda tindakan barang sesaat pun.