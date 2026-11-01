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Taliban dan Militer Pakistan Kembali Terlibat Bentrokan di Perbatasan Torkham

1 November 2026 - 19:53
Kode berita: 1885326
Taliban dan Militer Pakistan Kembali Terlibat Bentrokan di Perbatasan Torkham

Sejumlah media Afghanistan melaporkan kembali terjadinya bentrokan antara pasukan Taliban dan militer Pakistan di perlintasan perbatasan Torkham. Menurut sumber-sumber setempat, bentrokan tersebut menyebabkan evakuasi kamp pengungsi dan penarikan para pekerja lembaga bantuan kemanusiaan dari wilayah tersebut.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sejumlah media Afghanistan mengonfirmasi bahwa pasukan Taliban dan militer Pakistan kembali terlibat bentrokan di perlintasan perbatasan Torkham pada Minggu, 1 November 2026.

Mengutip sumber-sumber setempat, media tersebut melaporkan bahwa bentrokan dimulai sekitar tengah hari dan kedua pihak menggunakan senjata ringan maupun berat.

Berdasarkan laporan tersebut, setelah bentrokan pecah, para pekerja lembaga bantuan kemanusiaan meninggalkan wilayah tersebut. Taliban juga mengevakuasi kamp yang menampung para migran yang dideportasi dari Pakistan.

Sumber-sumber setempat menyebutkan bahwa bentrokan bermula dari upaya Taliban mendirikan sebuah pos penjagaan di dekat perlintasan Torkham, yang kemudian mendapat penolakan dari militer Pakistan.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada laporan independen dari media Pakistan maupun pernyataan resmi dari pihak berwenang kedua negara mengenai bentrokan tersebut. Rincian peristiwa ini juga belum dapat dikonfirmasi secara independen.

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