Perang Amerika Serikat terhadap Iran Picu Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Sehari-hari, Perusahaan Besar Dunia Bersiap Naikkan Harga

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Perusahaan-perusahaan besar di sektor industri makanan dan barang konsumsi dunia memperingatkan kemungkinan kembali naiknya harga produk mereka pada 2027.

Peringatan tersebut muncul ketika biaya energi, bahan baku, dan transportasi meningkat akibat perang Amerika Serikat terhadap Iran. Pada saat yang sama, tekanan terhadap daya beli konsumen semakin besar. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran mengenai berlanjutnya inflasi global.

Kantor berita Reuters melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan besar, termasuk Coca-Cola, Procter & Gamble, Nestlé, dan Reckitt, menghadapi kesulitan yang semakin besar dalam mempertahankan margin keuntungan mereka.

Hal ini disebabkan meningkatnya biaya produksi, sementara kesediaan konsumen untuk mengeluarkan lebih banyak uang bagi pembelian barang kebutuhan sehari-hari semakin menurun.

Tekanan tersebut semakin berat setelah penjualan mengalami pelemahan selama beberapa tahun terakhir. Setelah menghadapi gelombang kenaikan harga berturut-turut sejak pandemi Covid-19, konsumen menjadi lebih berhati-hati dalam membeli produk makanan kemasan dan barang-barang dari merek terkenal.

Perusahaan-perusahaan tersebut juga masih menghadapi dampak tarif bea masuk yang diberlakukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap barang impor pada tahun lalu. Kebijakan tarif itu kini diperburuk oleh meningkatnya biaya energi dan transportasi.

Kenaikan Harga dalam Proyeksi Tahun 2027

CEO Coca-Cola mengatakan bahwa tekanan yang dihadapi konsumen kemungkinan akan terus berlangsung hingga 2027. Ia juga menyinggung meningkatnya biaya logistik dan transportasi.

Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan keputusan perusahaan menaikkan proyeksi laba tahunannya. Langkah ini menunjukkan bahwa Coca-Cola telah memperbaiki prospek profitabilitasnya meskipun tekanan terhadap biaya operasional masih berlanjut.

Dalam kaitan ini, Kris Licht, CEO Reckitt, mengatakan bahwa konsumen di Eropa dan Amerika Utara sedang menghadapi tekanan yang berat. Kondisi tersebut membuat perusahaan-perusahaan dihadapkan pada pilihan sulit dalam menentukan apakah peningkatan biaya akan dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga produk.

Ia menambahkan bahwa Reckitt kemungkinan terpaksa menaikkan harga produknya apabila harga komoditas dan bahan baku produksi terus meningkat.

Meski demikian, perusahaan harus menjaga keseimbangan antara menaikkan harga dan mengeluarkan biaya untuk memberikan diskon serta menjalankan program promosi guna mempertahankan pelanggan.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Reckitt menurunkan proyeksi pendapatan tahunannya. Keputusan ini menyebabkan harga saham perusahaan turun sekitar lima persen.

Tekanan Kenaikan Biaya terhadap Keuntungan Perusahaan

Di Procter & Gamble, perkiraan dampak negatif kenaikan biaya bahan baku, energi, dan transportasi terhadap laba perusahaan telah mencapai 1,4 miliar dolar AS. Angka tersebut meningkat dari perkiraan sebelumnya yang sebesar satu miliar dolar AS.

Andre Schulten, Direktur Keuangan perusahaan tersebut, mengatakan bahwa besarnya tekanan akibat kenaikan harga komoditas saat ini membuat peningkatan harga produk menjadi langkah yang sulit dihindari.

Menurutnya, kemampuan perusahaan untuk menyerap kenaikan biaya tanpa mengorbankan profitabilitas sangat terbatas.

Brian Mulberry, pakar pasar senior di Zacks Investment Management, mengatakan bahwa harga dan volume penjualan produk Procter & Gamble dalam laporan keuangan kuartal terbarunya relatif stabil. Namun, peningkatan biaya telah menekan margin keuntungan perusahaan.

Ia menambahkan bahwa konsumen masih bersedia mengeluarkan uang selama mereka merasa produk yang dibeli memberikan manfaat yang sepadan dengan harga yang dibayarkan.

Meski demikian, perusahaan-perusahaan kini semakin mendekati batas harga tertinggi yang masih bersedia dibayar konsumen, terutama untuk produk makanan ringan.

Perusahaan PepsiCo juga telah beberapa kali menyesuaikan harga produknya sepanjang tahun ini, baik dengan menaikkan maupun menurunkan harga.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong penjualan yang stagnan. Namun, berdasarkan laporan keuangan kuartal terbaru, margin keuntungan perusahaan justru mengalami penurunan.

David Wagner, Kepala Divisi Saham di Aptus Capital Advisors, mengatakan bahwa kenaikan harga telah menjadi salah satu langkah terakhir yang masih dapat digunakan perusahaan untuk melindungi profitabilitasnya.

Padahal, konsumen sebelumnya telah menghabiskan sebagian besar kemampuan mereka untuk menanggung kenaikan harga lebih lanjut.

Risiko Penurunan Penjualan Jika Harga Kembali Dinaikkan

Perusahaan-perusahaan kini menghadapi persoalan mendasar, yakni menentukan seberapa besar kenaikan biaya yang dapat dibebankan pada harga akhir produk tanpa menyebabkan permintaan konsumen menurun.

Ketua Dewan Direksi perusahaan cokelat asal Swiss, Lindt & Sprüngli, mengakui bahwa perusahaannya telah melakukan kesalahan dalam memperkirakan reaksi konsumen terhadap kenaikan harga. Kesalahan tersebut kemudian menimbulkan berbagai persoalan bagi kinerja perusahaan.

Pernyataan itu disampaikan beberapa hari setelah CEO perusahaan diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian tersebut terjadi di tengah kekhawatiran mengenai hasil kinerja bisnis perusahaan.

Sementara itu, Anna Manz, Direktur Keuangan Nestlé, mengatakan bahwa kenaikan harga kemungkinan akan mengakibatkan penurunan sementara volume penjualan karena konsumen memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tingkat harga yang baru. Ia menambahkan bahwa perusahaan kembali menghadapi tekanan kenaikan biaya bahan baku produksi.

Manz menegaskan bahwa Nestlé akan menaikkan harga dalam batas yang tidak merusak kemampuan konsumen untuk membeli produknya dalam jangka menengah.

Dalam laporan keuangan kuartal terbarunya, Nestlé sebelumnya mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya sejak 2024, pertumbuhan volume penjualan produknya melampaui pertumbuhan penjualan yang berasal dari kenaikan harga.

Kekhawatiran terhadap Berlanjutnya Inflasi Global

Kemungkinan kenaikan harga barang-barang konsumsi menunjukkan bahwa tekanan inflasi berpotensi terus berlangsung pada tahun depan, terutama apabila perusahaan-perusahaan masih membebankan kenaikan biaya energi, transportasi, dan bahan baku kepada konsumen akhir.

Perkembangan tersebut memiliki arti penting bagi Amerika Serikat, ketika harga bahan bakar, makanan, serta biaya hidup menjadi isu-isu utama menjelang pemilihan paruh waktu Kongres yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Peringatan dari perusahaan-perusahaan besar menunjukkan bahwa dampak perang Amerika Serikat terhadap Iran pada perekonomian global semakin meluas.

Dampak kenaikan biaya energi dan transportasi tidak lagi terbatas pada sektor produksi dan distribusi barang, tetapi kini juga membawa risiko munculnya gelombang baru kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari, di tengah permintaan konsumen yang masih lemah.