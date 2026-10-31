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Perang dan terorisme memiliki harga; sekarang giliran Anda untuk membayar

31 Oktober 2026 - 12:47
Kode berita: 1884740
Source: ABNA
Perang dan terorisme memiliki harga; sekarang giliran Anda untuk membayar

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi negara dalam pesan yang ditujukan kepada negara-negara Eropa mengatakan: perang dan terorisme memiliki harga; sekarang giliran Anda untuk membayar.

Menurut laporan kantor berita Abna, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi negara, dalam pesan di akunnya di salah satu jejaring sosial yang ditujukan kepada negara-negara Eropa menulis: baru kemarin, Eropa membanggakan perbuatan kotor rezim Zionis, tetapi hari ini meratap atas miliaran dolar yang telah dikeluarkan perang dengan Iran.

Ia menambahkan: ketika Anda bersorak untuk kejahatan perang, Anda bahkan tidak membayangkan bahwa konsekuensinya akan menimpa Anda juga? Perang dan terorisme memiliki harga; sekarang giliran Anda untuk membayar.

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