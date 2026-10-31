Menurut laporan kantor berita Abna, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi negara, dalam pesan di akunnya di salah satu jejaring sosial yang ditujukan kepada negara-negara Eropa menulis: baru kemarin, Eropa membanggakan perbuatan kotor rezim Zionis, tetapi hari ini meratap atas miliaran dolar yang telah dikeluarkan perang dengan Iran.

Ia menambahkan: ketika Anda bersorak untuk kejahatan perang, Anda bahkan tidak membayangkan bahwa konsekuensinya akan menimpa Anda juga? Perang dan terorisme memiliki harga; sekarang giliran Anda untuk membayar.