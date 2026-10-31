Reaksi diplomat Iran terhadap pernyataan Perdana Menteri Inggris tentang isu nuklir

Menurut laporan kantor berita Abna, Nasser Kanani, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Aljazair, di akunnya di salah satu jejaring sosial menanggapi pernyataan Perdana Menteri Inggris tentang kesepakatan untuk menghancurkan kemampuan nuklir Iran dan pembukaan penuh Selat Hormuz.

Kanani mengutip pernyataan Perdana Menteri Inggris yang mengatakan: "Kami menginginkan kesepakatan yang akan menghancurkan kemampuan nuklir Iran dan menjamin pembukaan penuh Selat Hormuz."

Duta Besar Iran menulis: "Ya, penjajah lama dan baru tidak akan puas dengan apa pun yang kurang dari ini; mereka berupaya melucuti bangsa-bangsa dari segala alat kekuasaan agar pada akhirnya dapat menelan mereka sepenuhnya!"