Reaksi Araghchi terhadap pernyataan Kanselir Jerman; tidak akan ada lagi garis merah

Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, sebagai reaksi terhadap pernyataan terbaru Kanselir Jerman, mengatakan: ketika tahun lalu serangan udara AS dan Israel terhadap Iran dimulai, Tuan Merz menyambut baik serangan tersebut. Dia mengatakan "Mereka melakukan pekerjaan kotor Eropa"!!

Araghchi melanjutkan: 100 miliar euro tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan pukulan telak dan destruktif yang akan dilancarkan angkatan bersenjata kuat Iran terhadap mereka yang berani menyerang bangsa kita.

Di akhir, Araghchi menegaskan: tidak akan ada lagi garis merah.

Menurut laporan Mehr, Kanselir Jerman, dengan mengakui konsekuensi ekonomi berat dari perang yang dipaksakan oleh Amerika-Zionis terhadap Iran, mengumumkan bahwa kenaikan harga energi dalam delapan bulan terakhir telah membebani perusahaan dan konsumen Eropa dengan biaya lebih dari 100 miliar euro.