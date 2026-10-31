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Reaksi Araghchi terhadap pernyataan Kanselir Jerman; tidak akan ada lagi garis merah

31 Oktober 2026 - 12:43
Kode berita: 1884733
Source: ABNA
Reaksi Araghchi terhadap pernyataan Kanselir Jerman; tidak akan ada lagi garis merah

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, sebagai reaksi terhadap pernyataan Kanselir Jerman, mengumumkan: tidak akan ada lagi garis merah.

Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, sebagai reaksi terhadap pernyataan terbaru Kanselir Jerman, mengatakan: ketika tahun lalu serangan udara AS dan Israel terhadap Iran dimulai, Tuan Merz menyambut baik serangan tersebut. Dia mengatakan "Mereka melakukan pekerjaan kotor Eropa"!!

Araghchi melanjutkan: 100 miliar euro tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan pukulan telak dan destruktif yang akan dilancarkan angkatan bersenjata kuat Iran terhadap mereka yang berani menyerang bangsa kita.

Di akhir, Araghchi menegaskan: tidak akan ada lagi garis merah.

Menurut laporan Mehr, Kanselir Jerman, dengan mengakui konsekuensi ekonomi berat dari perang yang dipaksakan oleh Amerika-Zionis terhadap Iran, mengumumkan bahwa kenaikan harga energi dalam delapan bulan terakhir telah membebani perusahaan dan konsumen Eropa dengan biaya lebih dari 100 miliar euro.

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