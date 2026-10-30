Tabrakan tanker pelanggar lainnya dengan ranjau laut

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip hubungan masyarakat Angkatan Laut Tentara, pagi ini sebelum tengah hari, sebuah tanker pelanggar yang sedang melintas di area terlarang dan tidak aman di timur Selat Hormuz mengalami kerusakan dan kebakaran akibat tabrakan dengan ranjau laut dan berhenti bergerak.

Selat Hormuz ditutup bagi kapal-kapal pelanggar yang tanpa koordinasi dan dengan mempercayai kebohongan presiden Amerika berniat melintasi area terlarang dan tidak aman, dan lintasan tanpa koordinasi ini di area berisiko tinggi telah dan akan menempatkan keselamatan kapal dan awak dalam bahaya serius.